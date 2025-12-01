Κορυδαλλός: Προσπαθούσε με τροχό να κόψει αλυσίδα μοτοσικλέτας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Άγνωστος προσπάθησε να κλέψει μοτοσικλέτα, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Κορυδαλλού, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το STAR, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα. Ο δράστης φορώντας μαύρα ρούχα και κράνος μηχανής, πλησίασε τη μηχανή που βρισκόταν στην άκρη του δρόμου. Στο ένα του χέρι κρατάει έναν τροχό με μπαταρία, και αρχίζει να κόβει την αλυσίδα.

Ο θόρυβος που έκανε ο τροχός έκανε τον συναγερμό να ενεργοποιηθεί, με τον δράστη να το βάζει στα πόδια. Οι αστυνομικοί αναλύουν το βίντεο έτσι ώστε να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον δράστη.