Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου - Μέτρα της Τροχαίας στους μεγάλους οδικούς άξονες - Real.gr

Mε σταδιακή εξασθένιση των ισχυρών φαινομένων από το πρωί του Σαββάτου αλλά και προειδοποιήσεις για αυξημένη προσοχή σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Αιγαίο και Κρήτη συνεχίζεται η έξοδος για το τριήμερο της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας.

Στον Κηφισό παρατηρήθηκε αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Κόρινθο σε σχέση με το ρεύμα προς Λαμία, ενώ σημαντική διευκόλυνση για τους εκδρομείς είναι η ολοκλήρωση των εργασιών της Αττικής Οδού, δύο ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Με έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη εξυπηρετήθηκαν οι εκδρομείς που επέλεξαν την Πάτρα αλλά και την Ξάνθη.

Xρειάστηκε μάλιστα να προστεθούν δρομολόγια για τη μητρόπολη του καρναβαλιού, την Πάτρα, προς την οποία αναχώρησαν ήδη 170 λεωφορεία με πληρότητα 100%.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Ολυμπία Οδό, από τις 06:00 έως τις 18:00 της Παρασκευής, πέρασαν πάνω από 29.000 οχήματα, ενώ η κίνηση σε σχέση με πέρσι είναι μειωμένη κατά 12%.

Μέτρα της Τροχαίας

Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Την ίδια ώρα, η αστυνομία προχωρά σε σαρωτικούς το Σάββατο από τις 08:00 έως τη 13:00 που αφορούν:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

υπερβολική ταχύτητα

χρήση κινητού κατά την οδήγηση

μη χρήση ζώνης ή κράνους

αντικανονικές προσπεράσεις και παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής

αντικανονική κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης

μεταφορά παιδιών χωρίς τα προβλεπόμενα μέσα συγκράτησης

οδήγηση από άτομα χωρίς άδεια ικανότητας

κυκλοφορία οχημάτων χωρίς έγκαιρο τεχνικό έλεγχο ή με φθαρμένα ελαστικά

Κατά το τριήμερο θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων, όπως προβλέπεται για τις ημέρες αυξημένης κυκλοφορίας.