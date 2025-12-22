Κώστας Ανεστίδης: Αναφορές για δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων κατόπιν εισαγγελικής εντολής - Τι απαντάει ο ίδιος - Real.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, εισαγγελική εντολή οδήγησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στα αγροτικά μπλόκα, στο πλαίσιο έρευνας για διακεκριμένη απάτη σχετική με επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του STAR, η εισαγγελική εντολή εκδόθηκε με επείγοντα χαρακτήρα και κοινοποιήθηκε άμεσα σε τράπεζες και αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα να «παγώσουν» τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και άλλες οικονομικές του καταθέσεις.

Η ενέργεια αυτή βασίζεται στα ευρήματα της έρευνας του ελληνικού FBI για τις επιχορηγήσεις που ελήφθησαν την περίοδο 2019-2024. Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώθηκε ότι ο Ανεστίδης και άλλα δύο άτομα υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις αγροτεμαχίων, με συνέπεια να λάβουν χρηματικές ενισχύσεις που κατά τον έλεγχο δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά δηλωθέντα στοιχεία.

Η δέσμευση περιλαμβάνει κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο, όπως λογαριασμούς, αξιόγραφα και ακίνητα, και απευθύνεται τόσο σε τράπεζες όσο και σε φορείς όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Δεν ελέγχομαι από πουθενά – Δεν θα έπαιρνα επιδοτήσεις αν ήταν δεσμευμένοι οι λογαριασμοί

«Δεν ελέγχομαι από πουθενά και οι λογαριασμοί μου δεν είναι δεμσευμένοι» υποστήριξε πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων Κ. Ανεστίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφορικά με τις καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από οποιαδήποτε αρχή και ότι δεν του έχει επιδοθεί κανένα έγγραφο.

Όπως δήλωσε, αρχικά αναφέρθηκε λανθασμένα πως οι τραπεζικοί του λογαριασμοί δεν ήταν δεσμευμένοι, ωστόσο στη συνέχεια η πληροφορία αυτή διορθώθηκε. Τόνισε ότι αν οι λογαριασμοί του ήταν δεσμευμένοι, δεν θα μπορούσε να λάβει επιστροφή πετρελαίου ύψους 2.800 ευρώ στις 17/12, ούτε επιδοτήσεις.

Τα αγροτεμάχια που καλλιεργεί, είπε ο κ. Ανεστίδης, είναι ιδιόκτητα, ενώ μόνο ένα είναι νοικιασμένο. «Το 80% της καλλιέργειας αφορά ρύζι και το 20% καλαμπόκι, όλα δηλωμένα κανονικά. Η τελευταία επιδότηση που έλαβε ανέρχεται σε 3.911 ευρώ», είπε χαρακητριστικά.

Σε σχέση με το ποσό των 122.000 ευρώ, και το αν αφορά επιδοτήσεις προηγούμενων ετών, υποστήριξε πως από το 2006 μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα με τις επιδοτήσεις του. Ανέφερε επίσης ότι χθες το βράδυ, μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας, έκανε ανάληψη 600 ευρώ και στη συνέχεια μετέφερε 6.000 ευρώ σε άλλο λογαριασμό.

Ο δικηγόρος του, κ. Τσικρικάς, δήλωσε ότι θα κινηθούν νομικά κατά του ψευδούς και ανυπόγραφου δημοσιεύματος, ζητώντας ως πρώτο βήμα την ανάκλησή του. Όπως επισημάνθηκε, μετά τις δηλώσεις ότι οι λογαριασμοί δεν είναι δεσμευμένοι, ακολούθησε δεύτερο δημοσίευμα που ανέφερε δήθεν δέσμευση από την ΑΑΔΕ, κάτι που -όπως υποστήριξε δεν ισχύει, καθώς δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής εξέφρασε την άποψη ότι στοχοποιείται προσωπικά λόγω της σκληρής κριτικής που έχει ασκήσει στην κυβέρνηση και ότι μέσω του προσώπου του επιχειρείται να σπιλωθεί συνολικά ο αγροτικός κόσμος. «Αν ήμουν παράνομος, δεν θα έπαιρνα επιδοτήσεις», κατέληξε.