Κώστας Ανεστίδης: «Δεν έχω κάνει καμία παρατυπία, είμαι καθαρός... τζάμι» - Real.gr

«Δεν έχω κάνει καμία παρατυπία. Είμαι καθαρός… τζάμι», δήλωσε, μεταξύ άλλων, το απόγευμα της Παρασκευής (26/12) ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από τα αγροτικά μπλόκα στα Μάλγαρα.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο OPEN, ο κ. Ανεστίδης τόνισε πως «εγώ δεν ήμουν σε έλεγχο. Το θέμα μου πήγε κατευθείαν στον Εισαγγελέα και μετά στην Ευρωπαία Εισαγγελέα χωρίς να ειδοποιηθώ. Δεν έχω κάνει καμία παρατυπία. Είμαι καθαρός… τζάμι. Όλοι μαζί είδαμε τις δηλώσεις μου, τις είδαν καθρέπτης».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν εξελίξεις μετά τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχειών του, ο κ. Ανεστίδης δήλωσε «δεν έχω πάρει ακόμα κανένα χαρτί. Ο δικηγόρος μου, μου είπε ότι αύριο είναι πιθανό να το πάρουμε. Όλα τα μαθαίνουμε από τα δημοσιεύματα, δεν έχω τίποτα στα χέρια μου».

Ο κ. Ανεστίδης υπογράμμισε πως «αν υπήρχε κάποια παρατυπία, έπρεπε να με ειδοποιήσουν, όπως γίνεται συνήθως. Εδώ υπάρχουν χιλιάδες εγκλωβισμένα ΑΦΜ. Κατασχέθηκαν τα χρήματά τους; Όχι. Για τον “Φραπέ” ακούσαμε ότι δεν του έχουν κατασχέσει ούτε τους λογαριασμούς ούτε τίποτα, ούτε έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Σε εμένα έπεσε αυτός ο συρφετός. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα γιατί είμαι καθαρός.

Αν το έκανα για άλλους λόγους, θα το δούμε, θα αποδειχθεί. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της».

Επίσης, ανέφερε «σήμερα το μεσημέρι κατασχέθηκαν και οι λογαριασμοί ενός συναδέλφου μου».