Κώστας Δόξας: Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της πρώην συζύγου του - Real.gr

Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία, με θύμα την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση.

Το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα της υπεράσπισης του τραγουδιστή και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή για την υπόθεση που ξεκίνησε από την καταγγελία της πρώην συζύγου του το 2021.

Η πλευρά του Κώστα Δόξα έχει καταθέσει έφεση κατά της απόφασης, ενώ οι νομικοί εκπρόσωποι της Μαρίας Δεληθανάση κάνουν λόγο για δικαίωσή της.

Το χρονικό του επεισοδιακού χωρισμού τους, που κατέληξε στις δικαστικές αίθουσες

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν το 2021, όταν η Μαρία Δεληθανάση υποστήριξε στην καταγγελία της ότι έπεσε θύμα επαναλαμβανόμενων ξυλοδαρμών από τον Κώστα Δόξα, με αποτέλεσμα να του υποβάλει μήνυση και αγωγή.

Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για συκοφαντική δυσφήμιση και απάντησε με αγωγές κατά της πρώην συζύγου του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.