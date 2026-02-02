Κώστας Καίσαρης: Κατάθεση… καρδιάς από ρουμπίνι - Real.gr

Με ένα πολυσέλιδο λεύκωμα υψηλής αισθητικής, ο Κώστας Καίσαρης αφηγείται τη ζωή του, τις αξίες του και τη διαδρομή του στον κόσμο του κοσμήματος.

Με αφορμή την έκδοση της αυτοβιογραφίας του, ο Κώστας Καίσαρης καταθέτει ένα πολυσέλιδο λεύκωμα που λειτουργεί όχι μόνο ως προσωπική μαρτυρία, αλλά και ως χρονικό μιας ολόκληρης εποχής για την ελληνική κοσμηματοποιία. Το βιβλίο με τίτλο «Ενα ρουμπίνι στο μέρος της καρδιάς», που κυκλοφόρησε από τον όμιλο εταιρειών Kessaris, είναι αφιερωμένο στον ιδρυτή του, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων αδιάλειπτης και δημιουργικής παρουσίας στους χώρους του κοσμήματος και της ωρολογοποιίας.

Η έκδοση ξεδιπλώνει, μέσα από πλούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό, τη ζωή και τη διαδρομή ενός ανθρώπου που σημάδεψε την κοινωνική και την επιχειρηματική ζωή της χώρας. Με εναλλαγή πρώτου και τρίτου προσώπου, το βιβλίο ισορροπεί ανάμεσα στην ιστορική αφήγηση και στην προσωπική εξομολόγηση. Ο αναγνώστης παρακολουθεί την πορεία του Κ. Καίσαρη από τα παιδικά του χρόνια και τις πρώτες του μνήμες, έως την είσοδό του στον κόσμο των πολύτιμων λίθων, τη δημιουργία του πρώτου καταστήματος στην Ερμού και τις συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς οίκους, που οδήγησαν τον όμιλο Kessaris να κατακτήσει ηγετική θέση στον κλάδο.

Ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι ανθρώπινες σχέσεις: φίλοι, συνεργάτες, σημαντικές προσωπικότητες εντός και εκτός Ελλάδας διατρέχουν την αφήγηση. Το βιβλίο περιλαμβάνει σύντομα σημειώματα φίλων του, τα οποία φωτίζουν άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του, ενώ δεν λείπουν οι μικρές, γοητευτικές ιστορίες από το ξεκίνημά του, τα ταξίδια του ανά τον κόσμο και τις μουσικές επιρροές του. Μέσα από φωτογραφίες, τεκμήρια και προσωπικές αφηγήσεις, το βιβλίο σκιαγραφεί σχέσεις που ξεπερνούν τα στενά όρια της επαγγελματικής συνεργασίας και αποκαλύπτει έναν άνθρωπο βαθιά δοτικό και παρόντα στις ζωές των άλλων.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερώνεται στην οικογένεια, τα «πολύτιμα πετράδια» της ζωής του, όπως τα αποκαλεί ο ίδιος. Με ειλικρίνεια και συναισθηματική φόρτιση, ο Κ. Καίσαρης μιλά για τους γάμους του, τις μεγάλες αγάπες, τις απώλειες αλλά και τη βαθιά συντροφικότητα που βρήκε στη Χριστιάνα Καίσαρη, με την οποία συμπορεύεται επί δεκαετίες. Αυτές οι προσωπικές σελίδες μετατρέπουν το λεύκωμα σε κατάθεση ψυχής.

Στον πρόλογό του, ο Κ. Καίσαρης αναφέρεται στις αξίες που τον καθοδήγησαν, αλλά και στο πάθος του για τις πέτρες, που αποτέλεσε τη βάση του οίκου Kessaris. Το ακατέργαστο ρουμπίνι, σύμβολο αυτής της φιλοσοφίας, έδωσε και τον τίτλο στο βιβλίο. «Ακολουθώντας τη συμβουλή του πατέρα μου -εργατικότητα, τιμιότητα και ποιότητα- οραματίστηκα αυτήν τη δουλειά. Ο Θεός, οι πελάτες που έγιναν φίλοι καρδιάς και η οικογένειά μου με βοήθησαν να τη χτίσω με αγάπη. Νιώθω ευγνώμων». Και καταλήγει, απευθυνόμενος στους αναγνώστες, για την απόφασή του να δημοσιεύσει αυτά τα σπάνια ντοκουμέντα της ζωής του: «Ελπίζω -χωρίς να είμαι βέβαιος- ότι θα σας αρέσουν αυτές οι μερικές σταγόνες ιστορίας μου…». Αναφερόμενη στον τίτλο του βιβλίου, η συγγραφέας και ιστορικός Γεωργία Μ. Πανσεληνά σημειώνει: «Αγαπημένη πέτρα του είναι το ακατέργαστο ρουμπίνι γιατί, όπως λέει ο ίδιος, είναι “πολύτιμο χωρίς να φαντάζει”.

Χάρισμα ενός Κινέζου εμπόρου πολύτιμων λίθων, δεν το αποχωρίζεται ποτέ. Εχει θαυμάσια λάμψη και υπέροχο χρώμα, μαγνητίζοντας το βλέμμα. Το ίδιο και ο Κώστας Καίσαρης, με το ακατέργαστο ρουμπίνι -που έδωσε και τον τίτλο στο βιβλίο αυτό- να ακουμπά στο μέρος της καρδιάς του και… της καρδιάς μας».

