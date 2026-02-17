Κώστας Κοσμίδης: Έφυγε από τη ζωή ο μοντέρ του MEGA - ΕΔΕ από την 2η Υγειονομική Περιφέρεια - Real.gr

Έφυγε από τη ζωή στα 52 του χρόνια «προδομένος» από την καρδιά του ο Κώστας Κοσμίδης, ο οποίος εργαζόταν ως μοντέρ στο MEGA. Ο Κώστας ένιωσε αδιαθεσία, πήγε στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, όπου έκανε καρδιογράφημα.

Το βράδυ της Δευτέρας (17/2) αισθάνθηκε ενοχλήσεις αλλά δεν πρόλαβε να φτάσει στο νοσοκομείο. Διαθέσιμο ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει από τη Σαλαμίνα στο Γενικό Κρατικό στη Νίκαια που εφημέρευε δεν υπήρχε όπως λένε ο πατέρας και η αδελφή του.

«Μαζί ήμασταν. Είχε αδιαθεσία. Πήγαμε στο Κέντρο Υγείας. Τον εξετάσανε και μετά του λένε επειδή δεν υπάρχει άλλο ασθενοφόρο, περίμενε, να πούμε και αυτά. Αλλά ο Κώστας ήθελε να φύγει, να πάει στο Κρατικό (νοσοκομείο Νίκαιας). Και πήγαμε παρέα και στα μισά του δρόμου… Δεν φτάσαμε», λέει ο πατέρας του.

Οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας του έκαναν καρδιογράφημα. Ο Κώστας όμως συνέχιζε να αισθάνεται ενοχλήσεις.

«Τους είπε ακριβώς πού πονάει. Τον αφήσανε νέο άνθρωπο να ‘φύγει’ άδικα. Δεν τον πρόσεξαν. Ας του λέγανε ότι με αυτά που βλέπουμε δεν μπορείς να φύγεις. Να κάναμε και εμείς τις απαραίτητες ενέργειες. Δεν ξέρω… Πήγε άδικα», λέει η αδερφή του.

Καρδιολόγος, αναλύοντας το καρδιογράφημα στο οποίο υπεβλήθη ο Κώστας Κοσμίδης, λέει:

«Το καρδιογράφημα αυτό δείχνει ισχαιμία. Δείχνει ισχαιμία στο κατώτερο, πλάγιο τοίχωμα και αν συνοδεύεται με πόνο, έχει και έκτακτες συστολές, αυτό σημαίνει ότι είναι ένα επείγον περιστατικό. Αυτό θέλει εξέταση σίγουρα, τροπονίμη και όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνουμε. Είναι πιθανό έμφραγμα αυτό. Πιθανό καρδιακό ισχαιμικό επεισόδιο. Ένας ασθενής ο οποίος πονάει και εμφανίζει αυτό το καρδιογράφημα είναι επείγον περιστατικό. Πρέπει να διακομιστεί, αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εκεί, σε μεγαλύτερο νοσοκομείο που να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει οξεία ισχαιμία.

Για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ από το υπουργείο Υγείας. Όπως λέει ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης:

«Στο Κέντρο Υγείας εκείνη την ώρα υπήρχαν δύο γενικοί ιατροί που τον εξέτασαν. Το παραπεμπτικό το υπογράφει ο ειδικευόμενος γιατί αυτός συμπληρώνει τα χαρτιά. Εξετάστηκε κανονικά από δύο γιατρούς γενικούς, όπως προβλέπεται».

«Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά εκεί. Ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να μείνει μέσα στο Κέντρο Υγείας, να καλέσει ο γιατρός το ΕΚΑΒ και να έρθει το ΕΚΑΒ να τον φέρει στο νοσοκομείο. Αυτό έπρεπε να γίνει. Αυτό λέει το πρωτόκολλο», συμπληρώνει.

Όπως λέει ο κ. Γεωργιάδης:

«Το πρωτόκολλο σε αυτή την περίπτωση λέει ‘ακίνητος, φέρνω ασθενοφόρο’. (…) Το ΕΚΑΒ δεν εκλήθη. Το ΕΚΑΒ δεν εκλήθη ποτέ στο περιστατικό αυτό».

«Το πρόβλημα εδώ είναι ότι το πρωτόκολλο δεν τηρήθηκε», υπογραμμίζει.

ΕΔΕ από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια

«Ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος. Σύμφωνα με τους εφημερεύοντες που διαχειρίστηκαν το περιστατικό, ο ασθενής προσήλθε με τους οικείους του στο Κέντρο Υγείας αναφέροντας θωρακικό άλγος.

Ακολούθησε άμεσα κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένης διενέργειας ηλεκτροκαρδιογραφήματος, το οποίο ανέδειξε ευρήματα που έχρηζαν περαιτέρω νοσοκομειακής διερεύνησης.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα, δόθηκε σύσταση για άμεση διακομιδή του ασθενούς με

ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο με καρδιολογικό τμήμα και εκδόθηκε σχετικό παραπεμπτικό.

Ο ασθενής, αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για τη σύσταση, επέλεξε να αποχωρήσει οικειοθελώς, προκειμένου να μεταβεί σε νοσοκομείο με ίδιο μέσο, συνοδεία συγγενικού του προσώπου.

Από την προκαταρκτική έρευνα που έγινε και την ενημέρωση που λάβαμε από τον θεράποντα Ιατρό του θανόντος στο 1ο Κ.Υ. Σαλαμίνας, προκύπτουν ερωτηματικά για την διαχείριση του περιστατικού.

Για τον λόγο αυτό ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Ο διενεργών την ΕΔΕ οφείλει να διερευνήσει κυρίως την τήρηση των ισχυόντων ιατρικών και διοικητικών πρωτοκόλλων (triage, διάγνωση, αντιμετώπιση, διακομιδή) και συγκεκριμένα:

1. Τις συνθήκες προσέλευσης και διαχείρισης του ασθενούς στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

2. Εάν διενεργήθηκαν οι ενδεδειγμένες και απαραίτητες κλινοκόεργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες.

3. α) Εάν ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του ασθενούς σε ανώτερη υγειονομική δομή.

β) Εάν ο ασθενής αρνήθηκε τη διακομιδή μέσω ΕΚΑΒ.

γ) Εάν υπεγράφη δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης ή οποιοδήποτε σχετικό

έγγραφο.

4. Τυχόν παραλείψεις, αμέλειες, αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ή οργανωτικές δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το περιστατικό.

Αναφορικά με τη στελέχωση του ΚΥ Σαλαμίνας υπηρετούν:

– 15 ειδικευμένοι ιατροί και 6 αγροτικοί

– 26 νοσηλευτές

– 10 παραϊατρικό

– 24 λοιπό προσωπικό

Συγκεκριμένα, κατά την ώρα του συμβάντος το βράδυ 22.56 ήταν παρόντες στο ΚΥ 3 ειδικευμένοι ιατροί ,1 αγροτικός και 4 νοσηλευτές».