Κώστας Μακέδος: «Όλα λειτουργούν με τηλεκοντρόλ, γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ» - Real.gr

Τις δυσκολίες που αντιμετώπιζει λόγω της παχυσαρκίας και των κινητικών προβλημάτων του περιέγραψε ο Κώστας Μακέδος.

Ο ηθοποιός, που είναι καθηλωμένος σε καρέκλα, παραχωρώντας συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές», μίλησε για την καθημερινότητά του. Ο Κώστας Μακέδος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο πώς άφησε το όνειρο της Ιατρικής και μπήκε στην υποκριτική, ενώ στάθηκε και στο bullying που δέχτηκε από παιδί.

Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός εξήγησε πώς έχει προσαρμόσει τη ζωή του μέσα στο σπίτι του, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της καθημερινότητας: «Όλα σήμερα στο σπίτι μου λειτουργούν με τηλεκοντρόλ. Και η σόμπα με τηλεκοντρόλ, τα φώτα με τηλεκοντρόλ, όλα, γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ. Το όνειρο της ιατρικής το άφησα γιατί, σαν φοιτητής εδώ, λεφτά δεν υπήρχαν και έκανα δουλειές του ποδαριού για να μπορώ να πληρώνω το ενοίκιο και να ζω. Η υποκριτική προέκυψε όταν βρέθηκα σε κάποιο γύρισμα ως κομπάρσος».