Kώστας Παπανικολάου: Βοήθησε σε τροχαίο στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού - Real.gr

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού βρήθηκε μπροστά σε ένα τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα έξω από γήπεδο «Δύο Αοράκια» μετά την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Armani Milano.

Μία γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών χτύπησε στο πόδι όταν ένα αυτοκίνητο την παρέσυρε.

Το ιατρικό τιμ των «ερυθρόλευκων» προσέφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου απασχόλησε τα παιδιά της. Συγκεκριμένα, τα απομάκρυνε για λίγο ώστε να μην βλέπουν τη μητέρα τους και τους έκανε, για περίπου 15 λεπτά, ερωτήσεις για το μπάσκετ.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ απασχόλησε τα παιδιά, περίπου 6 ετών, για αρκετή ώρα με ερωτήσεις όπως «Τι ομάδα είσαστε;» και «Ποιοι παίκτες σας αρέσουν;», με τα παιδιά να του δείχνουν ότι εκείνος ήταν ο αγαπημένος τους παίκτης.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι τα παιδιά γνώριζαν για τον τραυματισμό της μητέρας τους, όμως ο Παπανικολάου τα διαβεβαίωνε ότι όλα θα πάνε καλά και προσπαθούσε να τα παρηγορήσει, δείχνοντας την ψυχική δύναμη και την ανθρώπινη πλευρά του.