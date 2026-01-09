Κώστας Τερζάκης: Ο «Ευλογητός» της «Λάμψης» για τον Χρήστο Πολίτη - «Ήταν άνθρωπος που ζούσε με τις πράξεις» - Real.gr

Ο Κώστας Τερζάκης εμφανιζόταν με διπλό ρόλο στη σειρά. Από τη μία ενσάρκωνε τον serial killer που άφησε εποχή στην ελληνική τηλεόραση καθηλώνοντας το κοινό και κρύβοντας την ταυτότητά του πίσω από μία μάσκα και από την άλλη τον αστυνομικό Πίτερ Άλεξ που βοηθούσε στην έρευνα για τον δολοφόνο και έπεσε νεκρός αποκαλύπτοντας στα χέρια της αγαπημένης του τη σκοτεινή του ταυτότητα.

Τα συγκινητικά λόγια του Κώστα Τερζάκη για τον Χρήστο Πολίτη

Ο Κώστας Τερζάκης διατηρούσε χρόνια φιλία με τον Χρήστο Πολίτη και αποδέχτηκε την πρόταση του «Στούντιο 4» να μιλήσει για τον ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή.

«Είχαμε δουλέψει στο θέατρο και ήμουν και στην τελευταία παράσταση πριν αφήσει το Απλό Θέατρο και συνολικά 4 χρόνια στη Λάμψη. Είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του και θεωρώ ακόμα μεγαλύτερη τιμή να είμαστε φίλοι.

Το σημαντικό δεν είναι μόνο η μεγάλη καλλιτεχνική παρακαταθήκη που αφήνει ένας καλλιτέχνης, είναι πιο πολύ η προσωπικότητα. Η συγκεκριμένη προσωπικότητα, για μένα, ήταν και είναι γιατί οι αξίες δεν πεθαίνουν.

Ο Χρήστος Πολίτης ήταν ένας επαναστάτης. Αν η σύγχρονη επανάσταση είναι να αγαπάμε και να παραμένουμε άνθρωποι, αυτός πορεύτηκε όλη του τη ζωή σύμφωνα με τις αξίες και την αισθητική και τη δική του λογική, με όποιο κόστος. Πορεύτηκε μόνο με αγάπη και με προσφορά ανιδιοτελή.

Όταν χρειάστηκε ο Χρήστος τα έβαλε με μεγαθήρια. Με ανθρώπους που έπαιρναν «σημαντικές» αποφάσεις. που διαχειρίζονταν τύχες και κεφάλαια. Δεν δίστασε να υπερασπιστεί το δίκαιο και τις αξίες του. Αν διαφωνείς με κάποιον που μπορεί να είναι και εργοδότης σου και να υπερασπιστείς το δίκαιο το δικό σου και των γύρω σου, αυτό φτάνει.

Ο Χρήστος ως αξία ζωής και προσωπικότητα δεν πεθαίνει. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να μην έχει ένα κρυφό ή φανερό ευχαριστώ να του πει. Ζούσε με τις πράξεις. Δεν ήταν “θεωρητικός”», ανέφερε ο Κώστας Τερζάκης.

Παράλληλα σημείωσε πως τα τελευταία χρόνια ο Χρήστος Πολίτης είχε προβλήματα υγείας.

«Τα τελευταία χρόνια δεν ήταν καλά. Είχε κάποια προβλήματα σοβαρά υγείας τα οποία την είχαν οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη, πρακτική πια, απομόνωση. Ταλαιπωρήθηκε, κυρίως τον τελευταίο χρόνο», ανέφερε ο Κώστας Τερζάκης.