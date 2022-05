Κώστας Γκουσγκούνης: Οι ρόλοι του στον παλιό και νεότερο ελληνικό κινηματογράφο αλλά και στην τηλεόραση - Βίντεο

Ποιος ήταν ο Κώστας Γκουσγκούνης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών την Παρασκευή 6 Μαΐου, έχοντας γράψει ιστορία στον ελληνικό ερωτικό -και όχι μόνο- κινηματογράφο αλλά και στην τηλεόραση.

Ο μύθος των ερωτικών ταινιών για περίπου μία εικοσαετία, από το 1965 έως το 1984, δεν είχε παίξει μόνο σε ερωτικές ταινίες.

Ο πρωταγωνιστικός του ρόλος σε πολλές ερωτικές ταινίες, έδωσε στον Κώστα Γκουσγκούνη και πολλά παρατσούκλια. «Μεγάλος», «Αφεντικό», «Αρχηγός», «Δάσκαλος», «Μάστορας», «Άξιος», ήταν μερικά από τα… ονόματα που τον έκαναν θρύλο στο είδος του. Η συμμετοχή του στις ερωτικές ταινίες τον έκαναν γνωστό όχι απλά από τους ρόλους του, αλλά κυρίως από τις ακατάλληλες ατάκες που έγραψαν ιστορία.

Αρχικά έμαθε την τέχνη της φωτογραφίας στη Λάρισα, κοντά στον πατέρα του, Μίμη Γκουσγκούνη, και στη συνέχεια πήγε στην Αθήνα, όπου αργότερα άνοιξε φωτογραφείο στο Χολαργό.

Αυτό που τον ενδιέφερε, όμως, πάντα ήταν η υποκριτική. Στον κινηματογράφο ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 1950 συμμετέχοντας ως κομπάρσος σε ταινίες όπως η «Θεία από το Σικάγο» (στο κέντρο με το άσπρο πουκάμισο δίπλα στην Γεωργία Βασιλειάδου) του Αλέκου Σακελλάριου,

και το «Μια ζωή την έχουμε» του Γιώργου Τζαβέλλα, όπου τον βλέπουμε στη σκηνή της τράπεζας δίπλα στον Δημήτρη Χορν.

Ακόμα έπαιξε και στα πρώτα έξι επεισόδια της τηλεοπτικής μεταφοράς του εμβληματικού μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», ενσαρκώνοντας τον σεΐζη (υπηρέτη) του Αγά.

Ο Κώστας Γκουσγκούνης είχε και ορισμένους guest ρόλους σε σειρές της ελληνικής τηλεόρασης του ΄90, όπως στη σειρά «Της Ελλάδος τα Παιδιά» με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο.

Μάλιστα ο τίτλος του συγκεκριμένου επεισοδίου ήταν μία από τις πιο γνωστές ατάκες του Γκουσγκούνη το «σκύψε ευλογημένη», με τον βασιλιά του «ροζ» σινεμά να υποδύεται έναν ηλεκτρολόγο.

Ακόμα έπαιξε και σε ταινίες του νεότερου ελληνικού κινηματογράφου όπως οι «Ράδιο Μόσχα» (1996), Το παλτό (1997) και Μαύρο γάλα (1999), και οι τρείς του (επίσης αξέχαστου) σκηνοθέτη Νίκου Τριανταφυλλίδη.

Οι ταινίες και οι σειρές που έλαβε μέρος ο Γκουσγκούνης:

- Η Αγνή του λιμανιού (1952)

- Η θεία απ’ το Σικάγο (1957) (άνδρας στο δρόμο)

- Ο λεφτάς (1958) (άνδρας που χορεύει)

- Μια ζωή την έχουμε (1958)

- Οργισμένοι λόφοι (Angry hills) (1959)

- Χωρίς ιδανικά (1965)

- Η λεωφόρος του θανάτου (1966)

- Σεξ … 13 Μποφώρ (1971)

- Διεστραμμένοι από τη γέννα τους (1974)

- Συνωμοσία στη Μεσόγειο (1975)

- Ο Ανώμαλος (1975)

- Στην παγίδα του σεξ και του εγκλήματος (1975)

- Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (1975)

- Ήταν άξιος (1982

- Ο ηδονοβλεψίας (ή «Ο Μεγάλος Εραστής») (1984)

- Πάθος και ηδονή (1984)

- Ράδιο Μόσχα (1996)

- Το παλτό (1997)

- Μαύρο γάλα (1999)

- «Ελληνίδες Next Porn Models σε όργια – η επιστροφή του δασκάλου» ή «Ελληνίδες Next Porn Model By Γκουζγκούνης» (2010)