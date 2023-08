Κώστας Καββαθάς: «Ετοιμάζω βαλίτσες για το τελευταίο της ζωής μου ταξείδιον»

«Ρωτάτε (ακόμα) τι έπαθα και «χάθηκα» 7 μήνες.

Τα πάντα! Από επέμβαση στην καρδιά (mitral cop στο Ωνάσειο) ως εγκεφαλίτιδα (με 2% πιθανότητα επιβίωσης), δύο άγριες ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, Covid και πλήρη απώλεια κινητικότητας.

Όλα αυτά και άλλα που δεν ενδιαφέρουν με διέλυσαν. Βαδίζω με Π, κάνω φ/θεραπεία κι ονειρεύομαι πως η ζωή μου δεν πήγε χαμένη

Όμως πήγε!

Το λέω στον γάτο μου στον Λάκη αλλά δεν φαίνεται να καταλαβαίνει.

Ετοιμάζω βαλίτσες όπως λένε για το «τελευταίο της ζωής μου ταξείδιον» ευχαριστώντας όσους συμπαραστάθηκαν.

Κρίμα όμως να πεθαίνεις μόνος – προφανώς πληρώνοντας για το κακό που έχεις κάνει στους ανθρώπους

Strange are the ways of the Lord eh?»

