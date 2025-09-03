Κουκάκι: Μωρό μόλις ενός μηνός βρέθηκε παρατημένο σε καρότσι σούπερ μάρκετ - Real.gr

Θυμίζει το περιστατικό που συνέβη τον περασμένο Μάιο σε σούπερ μάρκετ της Ομόνοιας.

Ένα μωρό μόλις ενός μηνός βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε καρότσι σούπερ μάρκετ στο Κουκάκι γύρω στις 9 παρά το βράδυ της Τετάρτης (3/9). Μια ιστορία που θυμίζει το περιστατικό που συνέβη τον περασμένο Μάιο όταν άνδρας άρπαξε 6 μηνών μωρό από σούπερ μάρκετ της Ομόνοιας και το εγκατέλειψε σε κάδο απορριμάτων στον Άλιμο.

Συγκεκριμένα σήμερα, το μωρό το εντόπισε γυναίκα από την Αλβανία που βρέθηκε στην περιοχή και αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές ενώ στη συνέχεια ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Υστερα από περίπου 45 λεπτά, μία γυναίκα Ρομά μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα στα Καμίνια και κατήγγειλε ότι άγνωστος άνδρας της άρπαξε το μωρό στο σούπερ μάρκετ.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και εξετάζει κάμερες προκειμένου να εντοπίσει τον δράστη.

Το μωρό έχει μεταφερθεί στο Παίδων για εξετάσεις και προστατευτική φύλαξη με εισαγγελική εντολή και είναι καλά στην υγεία του.