Κουραμπιέδες Αμυγδάλου - Real.gr

Με τη μοναδική συνταγή και την ποιότητα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.

Η παραγωγή των κουραμπιέδων ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ξεκίνησε το 2009 στο Κατάστημα της Νέας Χαλκηδόνας.

Για τη παρασκευή του αγαπημένου εορταστικού γλυκίσματος επιλέγονται αγνά υλικά, όπως αγελαδινό και πρόβειο βούτυρο, ελληνικό αμύγδαλο, ανθόνερο, αλεύρι σίτου και ζάχαρη άχνη, ενώ δεν χρησιμοποιούνται συντηρητικά και χρωστικές.

Τα υλικά αναμειγνύονται, οι κουραμπιέδες ζυμώνονται και αφού ψηθούν και κρυώσουν, πασπαλίζονται με ζάχαρη άχνη και τοποθετούνται ξεχωριστά σε ειδική θήκη ώστε να μη θρυμματίζονται.

Οι κουραμπιέδες ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ είναι πλούσιοι σε αμύγδαλο, έχουν βουτυράτο άρωμα και μοναδική γεύση!

Θα τους βρείτε αποκλειστικά στα Καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ σε συσκευασία των 500g και στο www.sklavenitis.gr