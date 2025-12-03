Κοζάνη: Ατύχημα με νταλίκα που μετέφερε πυρομαχικά του στρατού - Έπεσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Quantcast
Κοζάνη: Ατύχημα με νταλίκα που μετέφερε πυρομαχικά του στρατού - Έπεσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού - ΕΙΚΟΝΕΣ
Κοζάνη: Ατύχημα με νταλίκα που μετέφερε πυρομαχικά του στρατού – Έπεσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού – ΕΙΚΟΝΕΣ

17:00, 03/12/2025
Κοζάνη: Ατύχημα με νταλίκα που μετέφερε πυρομαχικά του στρατού – Έπεσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού – ΕΙΚΟΝΕΣ

Τροχαίο ατύχημα με νταλίκα, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia, ήταν γεμάτη με πυρομαχικά του στρατού, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης μέσα στο Καπνοχώρι, όταν το μεγάλο και βαρύ όχημα έπεσε σε κολώνα της ΔΕΗ.

Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, ενώ η νταλίκα, που ξεκίνησε από τη στρατιωτική εγκατάσταση/αποθήκη στα ορεινά της περιοχής, πάνω από το Καπνοχώρι, έστριβε σε δρόμο, μέσα στο χωριό, κινούμενη συνοδεία περιπολικού της Τροχαίας.

Μάλιστα, έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης στον οικισμό, οι κάτοικοι του οποίου είναι ανάστατοι, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τύχη, καθώς θα μπορούσε να είχε σημειωθεί έκρηξη, λόγω των τόνων πυρομαχικών και της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστη η τοποθεσία στην οποία κατευθυνόταν η νταλίκα.

 

