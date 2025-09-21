Κοζάνη: Χειροπέδες σε 22χρονο για κατοχή ναρκωτικών - Real.gr

Συνελήφθη χθες τις απογευματινές ώρες στην Κοζάνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 22χρονος για κατοχή ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 22χρονο στη πόλη της Κοζάνης, ο οποίος τους παρέδωσε, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, καθαρού βάρους 19,6 γραμμάριων.

Ακολούθως σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 22χρονου στην Κοζάνη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μικροποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους -1,2-γραμμαρίων, μία ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και λευκής σκόνης, η σύσταση της οποίας ερευνάται και 2 κυτία με υπολείμματα κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.