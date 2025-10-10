Κοζάνη: Εκδικάζεται η έφεση για την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ – Είχε σκοτώσει έναν και τραυματίσει τρεις - Real.gr

Quantcast
11:27, 10/10/2025
Κοζάνη: Εκδικάζεται η έφεση για την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ – Είχε σκοτώσει έναν και τραυματίσει τρεις

Στο μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση του 45χρονου ο οποίος τον Ιούλιο του 2020 επιτέθηκε με τσεκούρι στη Δ Ο Υ Κοζάνης με αποτέλεσμα να τραυματίσει τέσσερις υπαλλήλους ο ένας εκ των οποίων λίγο αργότερα κατέληξε.

Ο δράστης σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το δικαστήριο του επέβαλε επιπλέον 15 χρόνια για απόπειρα δολοφονίας των δυο εργαζομένων που τραυμάτισε, μια εκ των οποίων έχασε το μάτι της.

Η έφεση επρόκειτο να εκδικαστεί τον Ιούνιο του 2023, αλλά η διαδικασία αναβλήθηκε, καθώς ο ίδιος επικαλέστηκε ότι συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο μια υπόθεση που είχε σοκάρει για την αγριότητα της. Ο δράστης είχε εισβάλει στα γραφεία της εφορίας κρατώντας τσεκούρι και επιτέθηκε χωρίς προειδοποίηση σε εργαζομένους της υπηρεσίας, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς. Ένα από τα θύματα υπέκυψε λίγες ημέρες αργότερα στα τραύματά του.

