Κοζάνη: Φωτιά στην περιοχή Δρέπανο - Ήχησε το 112 - Real.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, καθώς έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στην Κοζάνη.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.



Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι και οι επισκέπτες για την φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κοζάνη.

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣

📍 #Kozani

🆘 Wildfire between the areas of #Drepano and #Ptelea of the regional unit of #Kozani

‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) July 10, 2025