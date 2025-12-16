Κοζάνη: Συλλαλητήριο από αγρότες, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους στο μπλόκο της Σιάτιστας - Real.gr

Σημείο συνάντησης για αγρότες, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους από όλη τη Δυτική Μακεδονία θα αποτελέσει σήμερα το μπλόκο της Σιάτιστας, στο πλαίσιο της γενικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Στο σημείο θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο, ενώ από τις 14:00 και για δύο ώρες, οι παραγωγοί και οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση, θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτηρίων οδών, αποκλειστικά για τη διέλευση φορτηγών.

Οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, ενώ η κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και φορτηγών διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης-Καστοριάς. Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς.

Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι παραμένουν σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Για σήμερα, ωστόσο, αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε κινητοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς η πλειονότητα των συμμετεχόντων στο μπλόκο θα δώσει το «παρών» στην κινητοποίηση που πραγματοποιείται στη Σιάτιστα.