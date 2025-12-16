Quantcast
Κοζάνη: Συλλαλητήριο από αγρότες, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους στο μπλόκο της Σιάτιστας - Real.gr
real player

Κοζάνη: Συλλαλητήριο από αγρότες, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους στο μπλόκο της Σιάτιστας

10:04, 16/12/2025
Κοζάνη: Συλλαλητήριο από αγρότες, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους στο μπλόκο της Σιάτιστας

Σημείο συνάντησης για αγρότες, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους από όλη τη Δυτική Μακεδονία θα αποτελέσει σήμερα το μπλόκο της Σιάτιστας, στο πλαίσιο της γενικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Στο σημείο θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο, ενώ από τις 14:00 και για δύο ώρες, οι παραγωγοί και οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση, θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτηρίων οδών, αποκλειστικά για τη διέλευση φορτηγών.

Οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, ενώ η κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και φορτηγών διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης-Καστοριάς. Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς.

Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι παραμένουν σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Για σήμερα, ωστόσο, αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε κινητοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς η πλειονότητα των συμμετεχόντων στο μπλόκο θα δώσει το «παρών» στην κινητοποίηση που πραγματοποιείται στη Σιάτιστα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ αρραβωνιάστηκε την Μπετίνα Άντερσον, μέλος της κοσμικής κοινωνίας του Παλμ Μπιτς

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ αρραβωνιάστηκε την Μπετίνα Άντερσον, μέλος της κοσμικής κοινωνίας του Παλμ Μπιτς

10:30 16/12
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στη Γραμμή 3 του Μετρό από Χολαργό μέχρι Αεροδρόμιο

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στη Γραμμή 3 του Μετρό από Χολαργό μέχρι Αεροδρόμιο

10:22 16/12
Αθηνά Οικονομάκου: Το μήνυμα όλο νόημα για όσα την έφεραν στο σήμερα – «Δεν μπορώ να μην σκεφτώ πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος»

Αθηνά Οικονομάκου: Το μήνυμα όλο νόημα για όσα την έφεραν στο σήμερα – «Δεν μπορώ να μην σκεφτώ πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος»

10:15 16/12
Καρυστιανού στο Kontra News: Είμαι στην πρώτη γραμμή οργάνωσης κινήματος που μπορεί να γίνει κόμμα

Καρυστιανού στο Kontra News: Είμαι στην πρώτη γραμμή οργάνωσης κινήματος που μπορεί να γίνει κόμμα

10:12 16/12
Κοζάνη: Συλλαλητήριο από αγρότες, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους στο μπλόκο της Σιάτιστας

Κοζάνη: Συλλαλητήριο από αγρότες, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους στο μπλόκο της Σιάτιστας

10:04 16/12
Επιστροφή στις νίκες «ψάχνει» ο Ολυμπιακός υποδεχόμενος την Βαλένθια

Επιστροφή στις νίκες «ψάχνει» ο Ολυμπιακός υποδεχόμενος την Βαλένθια

10:00 16/12
Θεσσαλονίκη: 34χρονη κατήγγειλε πως πήγε να την πνίξει με κορδόνι ο σύντροφός της – Ξυλοκόπησε και τον 14χρονο γιο της

Θεσσαλονίκη: 34χρονη κατήγγειλε πως πήγε να την πνίξει με κορδόνι ο σύντροφός της – Ξυλοκόπησε και τον 14χρονο γιο της

09:59 16/12
Έξι σούπερ τροφές για ενίσχυση της ανοσίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Έξι σούπερ τροφές για ενίσχυση της ανοσίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα

09:45 16/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved