Κοζάνη: Τέσσερις συλλήψεις για μεταφορά μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης - Real.gr

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για μεταφορά μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 42 κιλά και 869 γραμμάρια κάνναβης με το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη μετέπειτα πώλησή της να ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 686.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα χθες το βράδυ σε περιοχή της Κοζάνης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, μετά από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και από μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, προσπάθησαν να κάνουν έλεγχο σε δύο αυτοκίνητα, όμως οι οδηγοί τους δεν συμμορφώθηκαν σε σήμα στάσης των αστυνομικών και αφού ανέπτυξαν ταχύτητα, τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία οι επιβαίνοντες στο πρώτο όχημα, διερχόμενοι από αγροτική-δασική περιοχή της Καστοριάς, αφού εγκατέλειψαν δύο ταξιδιωτικούς σάκους, οι οποίοι περιείχαν 39 ακατέργαστης κάνναβης, συνέχισαν την πορεία τους, προς την περιοχή της Κοζάνης. Τελικά οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τα οχήματα και συνέλαβαν έναν 24χρονο, μία 26χρονη, έναν 29χρονο και έναν 44χρονο.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.