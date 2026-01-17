Κοζάνη: Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 26 λόγχες της Ελληνιστικής εποχής σε σπίτι 44χρονου - Real.gr

Αντικείμενα που εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς βρέθηκαν σε αστυνομική έρευνα, στο σπίτι 44χρονου αλλοδαπού, μετά τη σύλληψη του στη Θεσσαλονίκη, για άλλα ποινικά αδικήματα.

Ο 44χρονος συνελήφθη στις 15 Ιανουαρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε.).

Ύστερα από παραγγελία της Υποδιεύθυνσης για κατ’ οίκον έρευνα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 44χρονου, στην Πτολεμαΐδα όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 26 λόγχες της Ελληνιστικής εποχής, ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας. Επίσης εντοπίστηκαν είκοσι δύο ρολόγια χειρός, πέντε δαχτυλίδια και φωτογραφική μηχανή, τα οποία υποβλήθηκαν στην Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε., ακόμη, ποσότητα λευκής σκόνης, μεικτού βάρους 3,58 γραμμαρίων, η σύσταση της οποίας ερευνάται

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων.