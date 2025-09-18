Κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος στα κρατητήρια του ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου - Real.gr

Quantcast
11:30, 18/09/2025
Κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος στα κρατητήρια του ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα, όταν αλλοδαπός κρατούμενος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στον χώρο της τουαλέτας των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου. Ο άνδρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, χρησιμοποίησε τη μπλούζα του για να θέσει τέλος στη ζωή του.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό από συγκρατούμενό του, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τους αστυνομικούς της υπηρεσίας. Εκείνη την ώρα, στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ακόμη πέντε κρατούμενοι.

Ο θανών είχε συλληφθεί στις 16 Σεπτεμβρίου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απειλή, σωματική βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του είχε μεταφερθεί προληπτικά σε ψυχιατρικό νοσοκομείο για εκτίμηση, όπου οι ιατροί έκριναν ότι δεν έχρηζε νοσηλείας. Οι αστυνομικοί είχαν αφαιρέσει όλα τα επικίνδυνα αντικείμενα, επιτρέποντάς του να φέρει μόνο τον απολύτως απαραίτητο ρουχισμό.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Παράλληλα, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησε φωτογράφιση του χώρου, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου.

