Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Οι αντιδράσεις Ισπανίας, Γερμανίας, Ιταλίας - Real.gr

Η Ισπανία απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση, μετριοπάθεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ισπανία προσφέρθηκε επίσης ως διαπραγματευτής για να βοηθήσει να βρεθεί μια ειρηνική λύση στη Βενεζουέλα.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την κατάσταση στη Βενεζουέλα ενώ μια ομάδα για την αντιμετώπιση κρίσεων πρόκειται να συνεδριάσει αργότερα σήμερα.

Το γερμανικό υπουργείο πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τη γερμανική πρεσβεία στο Καράκας.

Εξάλλου ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σήμερα πως η Ρώμη και η διπλωματική αντιπροσωπεία της στο Καράκας παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης στη Βενεζουέλα με την προσοχή τους στραμμένη ιδιαιτέρως στην ιταλική κοινότητα της χώρας.

Ο Ταγιάνι ανέφερε σε ανάρτησή του στο X πως η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ενημερώνεται διαρκώς και πως έχει τεθεί σε λειτουργία η μονάδα του υπουργείου Εξωτερικών για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Βενεζουέλα δήλωσε σήμερα στην ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI ότι περίπου 160.000 Ιταλοί ζουν στη Βενεζουέλα, οι περισσότεροι με διπλό διαβατήριο, καθώς και μερικοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί για εργασία ή τουρισμό.

Τραμπ: Συνελήφθη ο Μαδούρο – Μεταφέρθηκε εκτός Βενεζουέλας

Αντιπρόεδρος Bενεζουέλας: Δεν ξέρουμε που είναι ο Μαδούρο – Υπ. Αμυνας: Οι ΗΠΑ έπληξαν κατοικημένες περιοχές, θα αντισταθούμε

Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ: Ο Μαδούρο «θα λογοδοτήσει επιτέλους ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του»