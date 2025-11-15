Κρίσιμες ώρες για τον 22χρονο που φέρεται να κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του - Real.gr

Quantcast
12:00, 15/11/2025
Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον 22χρονο που φέρεται να κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ δίνουν οι γιατροί του νοσοκομείου «Γεννηματάς».

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο νεαρός που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στο Open, τόνισε: «Χωρίς να ξέρω ότι αν το παιδί έκανε challenge ή όχι, δυστυχώς, η κατάστασή του δεν είναι καλή, προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό στη ΜΕΘ του νοσοκομείου “Γενημματάς”, όμως η εγκεφαλική υποξία, ο χρόνος που έμεινε χωρίς οξυγόνο ο εγκέφαλος έχει βλάψει ζωτικά του όργανα. Μακάρι να γίνει το θαύμα και να τα καταφέρει».

«Βλέπουμε παιδιά να προσπαθούν να καταπιούν ολόκληρα κομμάτια πίτσας ή μπέργκερ. Αυτό δεν είναι ανοησία, είναι αυτοκτονία. Ο οργανισμός έχει συγκεκριμένες δυνατότητες, η τραχεία, ο αεραγωγός έχουν συγκεκριμένη χωρητικότητα. Δεν μπορεί να χωρέσει ένα μπέργκερ αμάσητο. Αυτή η δοκιμασία, για να κερδίσουν ένα στοίχημα, ένα like, δεν είναι απερισκεψία, είναι καθαρή αυτοκτονία» επισήμανε ο κ. Γιαννάκος.

 

