Quantcast
Κρήτη: 15χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της - Δεν άντεχε την κακοποίηση της μητέρας της - Real.gr
real player

Κρήτη: 15χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της – Δεν άντεχε την κακοποίηση της μητέρας της

11:33, 07/10/2025
Κρήτη: 15χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της – Δεν άντεχε την κακοποίηση της μητέρας της

Δεν άντεχε άλλο να γίνεται μάρτυρας της κακοποίησης της μητέρας και κατήγγειλε τον πατέρα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα αποκαλύφθηκαν το βράδυ του Σαββάτου όταν ο 40χρονος άρχισε να καυγαδίζει με την 34χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους, σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου.

Μέσα στο δωμάτιο βρίσκονταν και τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της οικογένειας με την 15χρονη να μην αντέχει άλλο την κατάσταση και να ειδοποιεί το «Χαμόγελο του Παιδιού», ζητώντας βοήθεια για τη μητέρα της.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσαν στελέχη της αστυνομίας που προχώρησαν στην σύλληψη του 40χρονου.

Ο 40χρονος διώκεται για ενδοοικογενειακή βία ενώ φαίνεται πως για πρώτη φορά απασχολεί τις αρχές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ο μάρτυρας «κλειδί» και τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ο μάρτυρας «κλειδί» και τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

08:55 07/10
Οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα - Ποιοι βουλευτές ετοιμάζονται να τον ακολουθήσουν και ποιοι τηρούν ουδέτερη στάση

Οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα - Ποιοι βουλευτές ετοιμάζονται να τον ακολουθήσουν και ποιοι τηρούν ουδέτερη στάση

21:13 06/10
«Με χτύπησε, τρόμαξα» -«Της πέταξα ένα βιβλίο»: Τι κατέθεσαν στο δικαστήριο η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της

«Με χτύπησε, τρόμαξα» -«Της πέταξα ένα βιβλίο»: Τι κατέθεσαν στο δικαστήριο η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της

10:29 07/10
«Αττικόν»: Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες που χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη - Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο

«Αττικόν»: Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες που χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη - Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο

09:55 07/10
Τρόμος στο Σίδνεϊ: Ποιος είναι ο 60χρονος ομογενής που αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ, πυροβολώντας αδιακρίτως επί δύο ώρες

Τρόμος στο Σίδνεϊ: Ποιος είναι ο 60χρονος ομογενής που αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ, πυροβολώντας αδιακρίτως επί δύο ώρες

07:33 07/10
Ερντογάν: «Mάχη» για τη διαδοχή του γιαλαντζί σουλτάνου - Οι υπόγειες συγκρούσεις

Ερντογάν: «Mάχη» για τη διαδοχή του γιαλαντζί σουλτάνου - Οι υπόγειες συγκρούσεις

07:00 07/10
Η κόρη του Ρουβά και της Ζυγούλη μεγάλωσε και ανοίγει τα φτέρα της - ΦΩΤΟ

Η κόρη του Ρουβά και της Ζυγούλη μεγάλωσε και ανοίγει τα φτέρα της - ΦΩΤΟ

07:06 07/10
Νικήτας Τσακίρογλου: «Μου λείπει η καθημερινότητα με τη Χρυσούλα...»

Νικήτας Τσακίρογλου: «Μου λείπει η καθημερινότητα με τη Χρυσούλα...»

11:09 07/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved