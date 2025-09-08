Κρήτη: 17χρονος ο οδηγός του φορτηγού που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Real.gr

Αρχικά, είχε αναφερθεί ότι ο οδηγός είχε ηλικία 25 ετών.

Ηλικίας μόλις 17 ετών ήταν ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης.

Το φορτηγό που οδηγούσε ο 17χρονος -το οποίο σύμφωνα με την ΕΡΤ μετέφερε νερά- ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες επί του παρόντος συνθήκες, στο τμήμα μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε του ΒΟΑΚ, σε σημείο όπου βρίσκονται έργα σε εξέλιξη.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής ανέσυραν τον νεαρό, ο οποίος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Πέρα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο μετέβη και δύναμη της αστυνομίας που διερευνά τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.