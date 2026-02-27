Κρήτη: 54χρονη υπάλληλος έκλεβε χρήματα και προϊόντα από την επιχείρηση που εργαζόταν - Real.gr

Μία 54χρονη υπάλληλος έκλεβε την επιχείρηση που δούλευε στο Ρέθυμνο με την ιδιοκτήτρια να το αντιλαμβάνεται και να ειδοποιεί τις Aρχές.

Σύμφωνα με το patris.gr, η 54χρονη εργαζόταν στο μίνι μάρκετ σε περιοχή του Ρεθύμνου για πάνω από ένα χρόνο και στις αρχές του 2025 η ιδιοκτήτρια άρχισε να διαπιστώνει πως σχεδόν καθημερινά της έλειπαν χρήματα αλλά και διάφορα προϊόντα.

Τελικά, από κάμερες διαπιστώθηκε πως η 54χρονη έπαιρνε αρκετά από τα προϊόντα για να γεμίζει το… ψυγείο της ενώ έκλεβε χρήματα από την ταμειακή μηχανή.

Η ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ, πριν από λίγες ημέρες, αποφάσισε να αντιμετωπίσει την εργαζόμενή της. Μόλις σχόλασε της ζήτησε να αδειάσει την τσάντα της και είδε μέσα αρκετά προϊόντα από το μαγαζί, τα οποία δεν είχαν πληρωθεί και ένα χρηματικό ποσό το οποίο φαίνεται πως είχε πάρει από το ταμείο.

Στη συνέχεια ειδοποίησε την αστυνομία και έκανε καταγγελία σε βάρος της. Οι αστυνομικοί την συνέλαβαν και πλέον η 54χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη.