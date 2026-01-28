Quantcast
Κρήτη: Αυτοί είναι οι νέοι Μητροπολίτες Κυδωνίας και Αποκορώνου και Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων - Real.gr
real player

Κρήτη: Αυτοί είναι οι νέοι Μητροπολίτες Κυδωνίας και Αποκορώνου και Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων

13:38, 28/01/2026
Κρήτη: Αυτοί είναι οι νέοι Μητροπολίτες Κυδωνίας και Αποκορώνου και Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων

Στην εκλογή νέων Μητροπολιτών για τις Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου και τη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, προχώρησαν σήμερα οι ιεράρχες της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου εξελέγη ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, ενώ Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων εξελέγη ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός. Με την εκλογή των δυο νέων ιεραρχών, ήχησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μήνα και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα πιστοί απ’ όλη την Κρήτη που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο.

Ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου διαδέχεται τον μακαριστό Δαμάσκηνο που εκοιμήθη τον Απρίλιο του 2025, ενώ ο νέος μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων διαδέχεται τον επί σειρά ετών Μητροπολίτη Ειρηναίο, ο οποίος εξελέγη τον Δεκέμβριο του 2025 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως Μητροπολίτης Μοσχονησίων.

Για τη διαδικασία εκλογής παραβρέθηκαν και τα μέλη της Πατριαρχικής Εξαρχίας που βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο και πιο συγκεκριμένα ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Τι είπε σε γιατρό ένας από τους τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία

Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Τι είπε σε γιατρό ένας από τους τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία

10:44 28/01
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες

Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες

08:51 28/01
Tραγωδία: Νεκρό βρέφος επτά ημερών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Tραγωδία: Νεκρό βρέφος επτά ημερών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

10:30 28/01
Τραγωδία στο Μάτι: Να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο, πρότεινε η εισαγγελέας

Τραγωδία στο Μάτι: Να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο, πρότεινε η εισαγγελέας

12:23 28/01
Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

12:30 27/01
Έκτακτο ΕΜΥ: Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο

Έκτακτο ΕΜΥ: Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο

12:03 28/01
Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

08:15 27/01
Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη: Μαζί και ερωτευμένοι

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη: Μαζί και ερωτευμένοι

07:02 28/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved