Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία μίνι μάρκετ στο κέντρο του Ηρακλείου - Real.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού, στο Ηράκλειο, γύρω στις 5:15 το πρωί της Πέμπτης, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην πρόσοψη επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο 47χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το όχημα φαίνεται να ξέφυγε από την πορεία του, αρχικά να προσέκρουσε σε σταθμευμένο μηχανάκι, ενώ στη συνέχεια κατέληξε πάνω στην πρόσοψη του καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές. Από την πρόσκρουση έχουν προκληθεί εμφανείς φθορές τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στο δίκυκλο, ενώ ζημιές διακρίνονται και στο μπροστινό μέρος της επιχείρησης. Ευτυχώς, ωστόσο, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός από το περιστατικό.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

ΦΩΤΟ: neakriti.gr/patris.gr