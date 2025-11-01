Αιματοκύλισμα με νεκρούς και τραυματίες στα Βορίζια: Έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες - Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ - Real.gr

Απίστευτες εικόνες εκτυλίσσονται από νωρίς το μεσημέρι στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού.

Πιο συγκεκριμένα, μέλη δύο οικογενειών άρχισαν την ανταλλαγή πυροβολισμών με καλάσνικοφ, με αφορμή, όπως όλα δείχνουν την έκρηξη αυτοχέδιου μηχανισμού σε υπό κατασκευή οικοδομή ενός νεαρού άνδρα μέσα στο χωριό χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ekriti και του Ράδιο Κρήτη, στο ορεινό χωριό, το οποίο βρίσκεται υπό στενό αστυνομικό κλοιό εδώ και λίγες ώρες, νεκροί είναι ένας 35χρονος άνδρας και μία 57χρονη γυναίκα, ενώ οι πληροφορίες για τρίτο νεκρό, δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Υπάρχουν επίσης πάνω από 10 τραυματίες, κι ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι νεκροί και τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά κέντρα υγείας και νοσοκομεία, ακριβώς για να μην συναντηθούν μέλη των δύο οικογενειών και πυροδοτηθεί νέα ένταση και εκεί.

Συγκεκριμένα διεκομίσθησαν στα ΚΥ Μοιρών και Αγίας Βαρβάρας και ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο Νοσοκομείο αντίστοιχα! Ο διοικητής του Βενιζελείου νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, επιβεβαίωσε ότι έφτασε στο νοσοκομείο νεκρός ένας 35χρονος. Στο ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε η σορός της άτυχης γυναίκας.

Και στα δύο νοσοκομεία υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Μάλιστα στο Βενιζέλειο μέλη της οικογένειας του 35χρονου νεκρού, διαπληκτίστηκαν με τους αστυνομικούς.

Η έντονη παρουσία αστυνομικών μέσα στο χωριό ωστόσο δεν πτόησε τα μέλη των δύο οικογενειών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνεχίζουν την ανταλλαγή πυροβολισμών μέσα στο Βοριζανό Φαράγγι και ουδείς μπορεί να προβλέψει την έκβαση της εκρηκτικής κατάστασης.

Οι εικόνες στα Βορίζια θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη με έντρομους ανθρώπους, μέλη των δύο οικογενειών να κρύβονται στα σπίτια τους ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ένας πόλεμος, με ανταλλαγή χιλιάδων πυροβολισμών!

Ενδεικτικό είναι ότι μέσα στο χωριό βρέθηκαν πάνω από 2.000 κάλυκες!

Σημειώνεται πως κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα και ΕΚΑΜ, με επικεφαλής τον αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγο Φώτη Ντουϊτση, μεταβαίνει εκτάκτως στην Κρήτη, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της εμπόλεμης αιματηρής κατάστασης που έχει ξεσπάσει στα Βορίζια Ηρακλείου, μεταξύ δύο οικογενειών, με δύο νεκρούς και τραυματίες μέχρι στιγμής.

Στο κλιμάκιο των αστυνομικών συμμετέχει και ο υποδιοικητής της ΔΑΟΕ, ταξίαρχος Σπύρος Τσαρδάκας, με ειδική ομάδα 10 ατόμων του «ελληνικού FBI», οι οποίοι θα συνδράμουν τις τοπικές υπηρεσίες στη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο μακελειό, καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ανθρωποκτονιών και τραυματισμών και όλων των εμπλεκομένων στο μακελειό, αλλά και την εξιχνίαση της χθεσινοβραδινής βομβιστικής επίθεσης, που αποτέλεσε την αφορμή για την ένοπλη σύγκρουση.

Ταυτόχρονα, μία ομάδα της ΕΚΑΜ που συμμετέχει στην αποστολή θα εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, όπου ήδη βρίσκονται μονάδες των ΤΑΕ Κρήτης και ΟΠΚΕ, προκειμένου να μη συνεχιστεί ο «πόλεμος» και να διατηρήσουν την τάξη στην περιοχή, επεμβαίνοντας άμεσα όπου χρειαστεί.