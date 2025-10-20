Κρήτη - Αναστάτωση σε πλοίο: Γυναίκα έπεσε από την κουκέτα και τραυματίστηκε - Real.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής σε πλοίο μετά τον τραυματισμό γυναίκας που έπεσε από κουκέτα δωματίου.

Οπως αναφέρει το patris, 76χρονη από τη Βουλγαρία τραυματίστηκε στο κεφάλι, μετά από πτώση της από την κουκέτα του δωματίου της σε πλοίο

Άμεσα της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από έναν Υποπλοίαρχο και έναν γιατρό επιβάτη του πλοίου.

Την γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο στο λιμάνι του Αδάμαντα στην Μήλο

Όταν το πλοίο έφτασε στο λιμάνι του Αδάμαντα στην Μήλο, την περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μήλου.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Λιμεναρχείο Μήλου.