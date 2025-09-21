Κρήτη: Ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Δύο συλλήψεις - Real.gr

Quantcast
Κρήτη: Ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Δύο συλλήψεις
Κρήτη: Ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

12:45, 21/09/2025
Κρήτη: Ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Ένα ακόμα περιστατικό μέθης με θύμα μία έφηβη κοπέλα σημειώθηκε στην Κρήτη κινητοποιώντας τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής όταν μια 16χρονη ένιωσε έντονη αδιαθεσία έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ για τις πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρχές και μετά από έρευνες διαπιστώθηκε ότι η ανήλικη προμηθεύτηκε το αλκοόλ από περίπτερο με τους άντρες της αστυνομίας να προχωρούν στη σύλληψη του υπεύθυνου και του ιδιοκτήτη του περιπτέρου για προμήθεια αλκοόλ σε ανήλικη.

