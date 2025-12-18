Κρήτη: Ανήλικοι με χειροπέδες για χασίς - Ηρθαν για σχολική εκδρομή - Real.gr

Δύο ανήλικοι ημεδαποί συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου στους δύο ανήλικους, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μικροποσότητες κάνναβης.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, πρόκειται για μαθητές από σχολείο της Αθήνας, οι οποίοι βρίσκονται στα Χανιά στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.