Κρήτη: Αστυνομική έρευνα στα Βορίζια, έφερε στο «φως» εγκαταλειμμένο ποιμνιοστάσιο με οπλισμό - Real.gr

Κρήτη: Αστυνομική έρευνα στα Βορίζια, έφερε στο «φως» εγκαταλειμμένο ποιμνιοστάσιο με οπλισμό

18:00, 03/02/2026
Εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο στην περιοχή των Βοριζίων του Δήμου Φαιστού, βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας που πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί (3-2-2026), μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί από το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της έρευνας εντός του εγκαταλελειμμένου ποιμνιοστασίου και στην περίφραξή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο, ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο, 181 πλήρη φυσίγγια και 6 φυτίλια συνολικού μήκους περίπου 65 μέτρων. Όπως έγινε γνωστό, τα κατασχεθέντα είδη οπλισμού θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Την προανάκριση για την υπόθεση, διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

