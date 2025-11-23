Κρήτη: Εχασε τη ζωή του παίζοντας ρακέτες στην παραλία - Real.gr

Quantcast
20:25, 23/11/2025
Κρήτη: Εχασε τη ζωή του παίζοντας ρακέτες στην παραλία

Ένας 41χρονος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Κυριακής, παίζοντας ρακέτες σε παραλία του Καρτερού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το patris.gr, γύρω στις 4 το απόγευμα, o 41χρονος ένιωσε αδιαθεσία καθώς έπαιζε ρακέτες και κάθισε σε μια καρέκλα. Αφού πήρε ανάσες, σηκώθηκε και πήγε στα ντους για να ρίξει νερό στο πρόσωπό του, όπου και κατέρρευσε.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφθασε στο σημείο, δεν πρόλαβε να επέμβει καθώς ο 41χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Στην παραλία υπήρχε κόσμος λόγω των καλών καιρικών συνθηκών και κανένας δε μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη στον άτυχο 41χρονο.

20:25 23/11

