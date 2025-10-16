Κρήτη: Έβγαλε το όπλο του και έριχνε… μπαλωθιές στην παραλιακή - Real.gr

Στην ταυτοποίηση ενός 27χρονου ο οποίος προέβη στη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών στο Ηράκλειο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Κυριακής (12 Οκτωβρίου 2025), ο 27χρονος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σε περιοχή του Ηρακλείου, προέβη στη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών και στη συνέχεια αποχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ από το σημείο κατασχέθηκαν έξι κάλυκες.

Ο 27χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς χθες (15 Οκτωβρίου 2025) και συνελήφθη, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του και σε όχημα που χρησιμοποιεί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυσίγγια.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.