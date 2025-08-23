Κρήτη: Φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ – Στο νοσοκομείο δύο άτομα - Real.gr

Φωτιά προκλήθηκε σήμερα στο γήπεδο του ΕΓΟΗ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής 22/8 στον χώρο των αποδυτηρίων στο γήπεδο του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα.

Στον χώρο βρίσκονταν ήδη ένας άνδρας και μία γυναίκα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στις φλόγες.

Ο άνδρας κατάφερε και απεγκλωβίστηκε φέροντας όμως βαρύτατα τραύματα.

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε με πέντε οχήματα και 20 άνδρες. Οι πυροσβέστες μπήκαν στον χώρο των αποδυτηρίων και βρήκαν την γυναίκα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Εκεί υπήρχαν δύο ασθενοφόρα που παρέλαβαν και τους δύο και τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.