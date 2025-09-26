Κρήτη: Κατήγγειλαν τον θείο τους ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά επί πέντε χρόνια - Real.gr

Μία καταγγελία βιασμού ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές του Ηρακλείου με θύμα δύο γυναίκες που είχαν πέσει θύμα βιασμού από τον θείο τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, η 25χρονη και 23χρονη – σήμερα –έπειτα από χρόνια σιωπής πήραν την απόφαση και κατήγγειλαν σε αστυνομικό τμήμα της Αθήνας όλα όσα βίωναν.

Όπως αναφέρει η καταγγελία τους στις αρχές, ο 56χρονος – σήμερα – θείος τους εξ αγχιστείας τις βίαζε συστηματικά από το 2012 έως και το 2017 όταν ήταν 12 και 10 χρονών αντίστοιχα.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί του Ηρακλείου προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του όπου βρήκαν ένα μαχαίρι και τον συνέλαβαν ενώ για την καταγγελία της σεξουαλικής κακοποίησης εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.