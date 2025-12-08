Κρήτη: Κλειστό το αεροδρόμιο Ηρακλείου έως το πρωί - Υπολειτουργεί των Χανίων - Real.gr

Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αγρότες και κτηνοτρόφοι προσπάθησαν εκ νέου να διασπάσουν το μπλόκο των ΜΑΤ, την ώρα που η λειτουργία των αεροδρομίων Ηρακλείου και Χανίων αποκαθίσταται σταδιακά.

Κλειστό είναι εκ νέου το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» μετά την υλοποίηση της απόφασης που έλαβαν αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πτήσεις από και προς το Αεροδρόμιο Ηρακλείου, σταμάτησαν και πάλι στις 23:00 και δεν θα διεξάγονται τουλάχιστον μέχρι και αύριο στις δέκα το πρωί, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή για να λάβει νεότερες αποφάσεις. Υπενθυμίζεται ότι μετά την είσοδο διαμαρτυρόμενων στην πίστα του αεροδρομίου το μεσημέρι, αποφασίστηκε αναστολή της λειτουργίας του, η οποία διήρκησε μέχρι τις έξι περίπου το απόγευμα. Με την αποχώρηση των αγροτοκτηνοτρόφων από την πίστα και μετά από σχετικούς ελέγχους ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν, οι πτήσεις ξεκίνησαν και πάλι. Στόχος όπως σημειώθηκε, ήταν να εκτονωθεί η κατάσταση στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου είχαν συγκεντρωθεί από το μεσημέρι εκατοντάδες επιβάτες που είχαν προγραμματισμένες πτήσεις.

Στα Χανιά τα δρομολόγια εκτελούνται μία φορά κάθε τρεις ώρες.

Δείτε βίντεο:

Νωρίτερα, επικράτησαν πρωτοφανείς σκηνές στο «Ν. Καζαντζάκης», όταν ομάδα διαδηλωτών κατάφερε να εισβάλει στις εγκαταστάσεις, φτάνοντας ακόμη και στον χώρο της πίστας. Οι δύο προσαχθέντες που είχαν μεταφερθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ αυτή την ώρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι πραγματοποιούν γενική συνέλευση για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Νέα μπλόκα σε όλη τη χώρα – Σχεδιάζουν αποκλεισμούς κρίσιμων υποδομών

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη τη χώρα. Οι αγρότες εμφανίζονται ανυποχώρητοι ενισχύοντας καθημερινά τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε καίρια σημεία.

Οι αποφάσεις που έχουν ήδη παρθεί περιλαμβάνουν αποκλεισμούς σε ιδιαίτερα κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι αποφάσεις ελήφθησαν στη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 20 αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα, που εκτείνονται από τις Μικροθήβες και τη Λάρισα μέχρι την Ξάνθη και την Κομοτηνή, ενώ συμμετείχαν και εκπρόσωποι μπλόκων της Θεσσαλονίκης.

Ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Εμμανουήλ Καρράς, συμμετείχε και με την ιδιότητα του καλλιεργητή βερίκοκου και ελιάς Χαλκιδικής, αναδεικνύοντας προβλήματα όπως η έλλειψη εργατών γης και το υψηλό κόστος παραγωγής.

Στη συνάντηση συγκροτήθηκε Συντονιστική Επιτροπή, η οποία σημείωσε ότι δεν αποκλείεται η προοπτική διαλόγου με τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης, ωστόσο αυτός θα γίνει υπό όρους και προϋποθέσεις.

Στο μεταξύ, ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Δήμου Αλεξάνδρειας πρότεινε τη διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου για το αγροτικό ζήτημα, με κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνεδρίου, σε έξι θεματικές ενότητες που αφορούν την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη μελισσοκομία, καθώς και τις εκτατικές, δενδρώδεις και κηπευτικές καλλιέργειες. Η πρόταση αφορά τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα και τη γραμματειακή υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής, οι αγρότες προτείνουν συνέχιση του διαλόγου με την αντιπολίτευση.

Στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες προχώρησαν το απόγευμα σε αποκλεισμό και των παραδρόμων, εκτός από την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης που είναι κλειστή, εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Οι παρακαμπτήριες οδοί έμειναν κλειστές για δύο ώρες, με τους αγρότες να διαμηνύουν ότι στην πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου θα ληφθούν πιο σκληρά μέτρα.

Οι εκπρόσωποί τους τονίζουν ότι δεν προτίθενται να υποχωρήσουν, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστικές λύσεις από την πολιτεία.

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες και στα μπλόκα σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Ε65 αλλά και στα τελωνεία Ευζώνων, Προμαχώνα, Εξοχής και Νίκης.

Χωρίς επιβάτες και οχήματα αναχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας από το λιμάνι της Μυτιλήνης, το πλοίο «Διαγόρας» της γραμμής Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς, καθώς αγρότες με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ είχαν αποκλείσει και τις τρεις εισόδους του λιμανιού της πόλης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ακτοπλοϊκής εταιρείας, εκτός πλοίου έμειναν 160 επιβάτες, 25 φορτηγά και 46 επιβατικά οχήματα.

Καρδίτσα: Κινητοποίηση των αγροτών έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι οι αγρότες της Καρδίτσας έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, όπου σε μια συμβολική κίνηση άδειασαν ζωοτροφές στο οδόστρωμα. Επίσης εκπρόσωποι των αγροτών επέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματα, ενώ στη συνέχεια αποχώρησαν και κατευθύνθηκαν στο μπλόκο που έχει στηθεί πάνω στον Ε65.

Πάτρα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον άξονα Πατρών-Πύργου, στον κόμβο Κάτω Αχαΐας

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, προχώρησαν απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας. Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, μέσω των κόμβων ΒΙ.ΠΕ Πάτρας και Βάρδας.

Εν τω μεταξύ, αποκλεισμένο εξακολουθεί να παραμένει από αγρότες και κτηνοτρόφους τμήμα της μεγάλης περιμετρικής οδού της Πάτρας, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1-Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Νωρίτερα σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι τη Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας πραγματοποιώντας μηχανοκίνητη πορεία με τελικό προορισμό το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Απέκλεισαν για μια ώρα τον Μπράλο

Στην Αθηνών – Λαμίας, στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποσύρουν τα τρακτέρ με τα οποία είχαν αποκλείσει τους παραδρόμους. Ο αποκλεισμός διήρκεσε μια ώρα, όπως είχαν προαναγγείλει και η κυκλοφορία πλέον θα πραγματοποιείται από τους παραδρόμους. Αναμένεται να γίνει η γενική συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο, για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στήνεται σήμερα στη Νικήτη το πρώτο μπλόκο μελισσοκόμων και αγροτών στη Χαλκιδική

Το πρώτο μπλόκο μέσα στον νομό Χαλκιδικής, πρόκειται να στηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής, όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευσή τους.

Στο σημείο θα συγκεντρωθούν μελισσοκόμοι με τα οχήματά τους και αγρότες με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα από περιοχές όπως αυτές της Ορμύλιας, Νικήτης και Συκιάς. Κατά τη διάρκεια νέας συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί επιτόπου, οι συμμετέχοντες θα αποφασίσουν από κοινού τον τρόπο και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αριστοτέλης Κασσανδρινός, μέλος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Επαγγελματιών Χαλκιδικής, που αριθμεί 400 μέλη, μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνονται παραστάσεις διαμαρτυρίας στα κτίρια της Νομαρχίας και ενδεχομένως στις εφορίες.

«Με τις κινητοποιήσεις μας, τόνισε, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν και να διεκδικήσουμε λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα του πρωτογενή τομέα, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους μας που βρίσκονται στο δρόμο σε όλη την Ελλάδα».

Σταθερά στα μπλόκα οι παραγωγοί Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Σταθερά στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στήσει παραμένουν οι παραγωγοί της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, προχωρώντας κανονικά, και σε συντονισμό μεταξύ τους, στο πρόγραμμα των αποκλεισμών στα κομβικά σημεία όπου έχουν εγκατασταθεί. Οι συνεχείς συνελεύσεις στα κατά τόπους μπλόκα διαμορφώνουν τον ρυθμό της κλιμάκωσης, ενώ το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί, στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, συνάντηση εκπροσώπων από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο, στο πλαίσιο της έντασης των κινητοποιήσεων, να συζητήσουν νέες προτάσεις και τα επόμενα βήματά τους.

Τα αγροτικά μπλόκα σε «Πράσινα Φανάρια – Δερβένι – Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, στη θέση τους βρίσκονται αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί τους οδοστρώματος, βάζοντας φρένο έτσι στους παραγωγούς να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου επιχειρούν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο. «Εμείς δεν αποκλείουμε τον δρόμο, ούτε και έχουμε πρόθεση να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα και συμπληρώνει: «το να στήσουμε και το δεύτερο μπλόκο στον κόμβο του αεροδρομίου είναι θέμα συμβολισμού και δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας».

Εν τω μεταξύ, διανομείς της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν πορεία μέχρι το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών, όπως μεταδίδει το Thesspost.gr.

Δεκάδες διανομείς της e-food και της wolt ξεκίνησαν την πορεία από τη συμβολή της Κωνσταντίνου Καραμανλή με τη Μπότσαρη, θέλοντας να εκφράσουν τη στήριξή τους και να στείλουν μήνυμα και σε άλλους κλάδους να υποστηρίξουν τον αγώνα του πρωτογενους τομέα.

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, η γενική τους συνέλευση αποφάσισε το κλείσιμο του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 18.00 και για ένα δίωρο, ενώ δεν αποκλείεται η κινητοποίησή τους να διευρυνθεί.

Η εικόνα σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας. Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους στο σημείο να μην έχουν προχωρήσει ακόμη σε αποκλεισμούς.

Την ίδια ώρα, να επαναλάβουν και αύριο τον δίωρο συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, αποφάσισαν οι αγρότες στο μπλόκο της Κουλούρας. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις συγκεκριμένες οδούς, φρενάρει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, λόγω του μπλόκου στον κόμβο Νησελίου.

«Αύριο αναμένουμε ενίσχυση του μπλόκου Κουλούρας από συναδέλφους μας από την Αγία Βαρβάρα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης, προσθέτοντας ότι με την παρουσία τους θα προχωρήσουν σε νέο συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών.

Για την Τετάρτη 10/10 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο της Κουλούρας αποφάσισαν μηχανοκίνητη πορεία στο κτίριο του ΕΛΓΑ στη Βέροια, ενώ περαιτέρω δράσεις θα αποφασίζονται καθημερινά στις γενικές συνελεύσεις.

Στη σημερινή τους κινητοποίηση, με συμβολικό αποκλεισμό δύο ωρών των παρακαμπτηρίων οδών από τις 11 το πρωί, συμμετείχαν με ενεργή παρουσία ο Σύλλογος Οδηγών και Ιδιοκτητών Ταξί Βέροιας, οι Αστικές Συγκοινωνίες και το ΚΤΕΛ, ο Σύλλογος Μεταφορών Φορτηγών και ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας. Τρία αστικά λεωφορεία, ένα λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ένα φορτηγό, πολλά ταξί και μέλη συλλόγων βρέθηκαν σήμερα στον κόμβο της Κουλούρας, στηρίζοντας τα αιτήματα των αγροτών.

Ένα νέο αγροτικό μπλόκο στήθηκε σήμερα στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας, όπου οι αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας ενίσχυσαν την παρουσία τους στο δρόμο. Το μεσημέρι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Βέροιας- Σκύδρας, ενώ ανάλογη κινητοποίηση προγραμματίζεται και για αύριο. Η ακριβής ώρα θα καθοριστεί σε νέα γενική συνέλευση των συμμετεχόντων, που θα πραγματοποιηθεί νωρίς το μεσημέρι.

Στα αιτήματα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας συμπεριλαμβάνονται η καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση καθώς και της βασικής ενίσχυσης, θέσπιση κατώτερων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας, μείωση του κόστους παραγωγής., αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια, να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Παράλληλα, στα αιτήματα συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα. Για την κτηνοτροφία ειδικότερα, τίθεται το ζήτημα της ευλογιάς και ζητείται εμβολιασμός των ζώων, πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών, στήριξη όλων των υπολοίπων αιτημάτων των κτηνοτρόφων και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητείται να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα των επιτηδείων στη δημοσιότητα.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων -παλαιότερων και νεότερων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους. Ειδικά για την περιοχή της Βεγορίτιδας, οι αγρότες διεκδικούν αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ για τον παγετό που έπληξε τα ροδάκινα και άμεση προκαταβολή και επικαιροποίηση πληρωμών για τις ζημιές σε μήλα και κεράσια.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι παραγωγοί της Σκύδρας, οι οποίοι, σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνας, δεν αποκλείεται να μεταβούν και σήμερα για συμβολικό κλείσιμο του τελωνείου.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Τα μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία

Μπλόκο έχει στηθεί και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι.

Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς.

Στο μεταξύ, συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Μπλόκο έχει καταγραφεί και στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.