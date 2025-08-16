Κρήτη: Μαχαίρωσε στον θώρακα τη σύντροφό του - Στο νοσοκομείο η 45χρονη - Real.gr

«Συναγερμός» σήμανε χθες στις αρχές εξαιτίας μίας νέας υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, μία 45χρονη γυναίκα από την Βουλγαρία – ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου – μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων φέροντας τραύμα από μαχαίρι στο στήθος.

Άμεσα οι γιατροί την εισήγαγαν στο χειρουργείο όπου και υπεβλήθη σε επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Την ίδια ώρα, για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές που διαπίστωσαν πως πρόκειται για θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όλα συνέβησαν όταν η 45χρονη με τον 56χρονο σύντροφό της και οι δύο από την Βουλγαρία καβγάδιζαν έντονα στο σπίτι τους. Η μια κουβέντα έφερε την άλλη και σε κάποια στιγμή ο 56χρονος άρχισε να την δέρνει. Όταν η γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει από τα χέρια του, εκείνος πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και άρχισε να χτυπά την 45χρονη.

Ο 56χρονος συνελήφθη ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.