Κρήτη: Νέα στοιχεία για το μακελειό στα Βορίζια - Το τηλεφώνημα στον 39χρονο - «Αστακός» η περιοχή - Αναζητούνται τρία άτομα - Real.gr

Στις δύο το μεσημέρι, σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια, η κηδεία του 39 χρόνου άνδρα που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, το περασμένο Σάββατο (1-11-2025). Στην περιοχή ήδη βρίσκονται και θα παραμείνουν ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις.

Του Θεοδόση Π. Πάνου

Την ώρα που τα Βορίζια πενθούν δύο νεκρούς, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ έχουν στραφεί στις ορεινές περιοχές του Ψηλορείτη αλλά και σε διπλανά χωριά για τον εντοπισμό τριών βασικών υπόπτων της αιματηρής συμπλοκής. Πρόκειται για τρία μέλη της ίδιας οικογένειας και συγκεκριμένα, τον 27χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού, στο οποίο εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός την περασμένη Παρασκευή και τα δύο αδέρφια του ηλικίας 19 και 29 ετών.

Στο μεταξύ, νεότερα στοιχεία για την αιματηρή συμπλοκή με θύμα τον 39χρονο ήρθαν στο φως. Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ, όταν έπεσαν οι πρώτοι πυροβολισμοί εναντίον αστυνομικών αλλά και συγγενών της αντίπαλης οικογένειας, ο 39χρονος δέχθηκε τηλεφώνημα από συγγενικό του πρόσωπο, έφτασε στο σημείο με το αγροτικό του και στη θέα των μελών της αντίπαλης οικογένειας ξεκίνησε να ανταλλάσσει πυροβολισμούς.

Όταν έπεσε νεκρός, μέσα στο αυτοκίνητο δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Ωστόσο από την έρευνα προέκυψε ότι αρκετοί πυροβολισμοί πραγματοποιήθηκαν από το όχημα του 39χρονου, γι΄αυτό το λόγο εκτιμάται από τους αστυνομικούς ότι υπήρχε και άλλο άτομο στο αυτοκίνητο το οποίο πιθανότατα διέφυγε με τα όπλα μετά τη συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος θεωρείτο ο προστάτης της οικογένειας διότι ο αδελφός του βρίσκεται στη φυλακή.

Η σορός του 39χρονου μεταφέρθηκε στο σπίτι χτες το βράδυ, από το ΠΑΓΝΗ, μέσα σε κλίμα οδύνης και οργής, ενώ από το απόγευμα έφτανε κόσμος για να θρηνήσει τον νεκρό.

Όταν έφτασε η σορός του 39χρονου στο σπίτι οι κραυγές και τα μοιρολόγια της συζύγου του και της αδερφής του αντήχησαν σε όλο το χωριό. «Σήκω, σήκω» φώναζαν χτυπώντας με τα χέρια τους το στέρνο και το κεφάλι τους για τη συμφορά, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Η κηδεία για λόγους ασφαλείας θα τελεστεί σήμερα το μεσημέρι, στις 14:00, σε στενό οικογενειακό κύκλο στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ενώ το χωριό είναι αποκλεισμένο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς υπάρχουν φόβοι για νέο επεισόδιο στη βεντέτα. Σημειώνεται πως το νεκροταφείο είναι κοντά στα σπίτια της άλλης οικογένειας.