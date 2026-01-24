Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον γιατρό που αγνοείται - «Κατέβηκε από το χωριό και ρωτούσε για το Καστέλι» - Real.gr

Συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη, με τις ομάδες εθελοντών να παραμένουν σε πλήρη κινητοποίηση.

Με τις ελπίδες να έχουν αρχίσει να αργοσβήνουν από τις παραμονές των φετινών Χριστούγεννων, όταν χάθηκαν τα ίχνη του αγνοούμενου γιατρού, οι ομάδες εθελοντών συνεχίζουν τις έρευνες με βάση τις νέες μαρτυρίες που έρχονται στη δημοσιότητα.

Οι νέες μαρτυρίες

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στο «Τούνελ» ένα περιστατικό που τον προβλημάτισε έντονα και τον οδήγησε ακόμη και στην επικοινωνία με την Αστυνομία, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δηλώσει με βεβαιότητα ότι πρόκειται για τον αγνοούμενο.

Όπως ανέφερε, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, βρισκόταν σε ελαιώνα στην περιοχή Ξερόκαμπος Καντάνου, όταν είδε έναν άγνωστο άνδρα να του φωνάζει από απόσταση περίπου 70 μέτρων.

«Ήταν γύρω στα 30, φορούσε μαύρο μπουφάν και σκούρα κουκούλα. Δεν τον είδα από κοντά, αλλά μου έκανε εντύπωση. Με ρώτησε πώς θα πάει στο Καστέλι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απορημένος για την απόσταση, καθώς δεν είδε αυτοκίνητο, ο μάρτυρας τον ρώτησε αν σκοπεύει να φτάσει εκεί με τα πόδια. «Μου λέει “ναι, θα προσπαθήσουμε” και νόμιζα ότι ήταν κι άλλος μαζί του αλλά τελικά δεν υπήρχε κανείς».

Ο μάρτυρας του εξήγησε τη διαδρομή, λέγοντάς του να κατευθυνθεί προς το χωριό Δρυς, μέσω του επαρχιακού δικτύου. Αυτό που τον προβλημάτισε περισσότερο, όπως είπε, ήταν η εικόνα του άνδρα.

«Δεν έμοιαζε με εργάτη γης. Ήταν σε καλή κατάσταση, δεν φαινόταν ταλαιπωρημένος, είχε γένια. Είναι πολύ περίεργο να βλέπεις κάποιον να περπατά εκεί. Σίγουρα είχε κατέβει από το βουνό, από την πίσω πλευρά που οδηγεί στο επαρχιακό δίκτυο Ταυρωνίτης – Παλαιόχωρας».

Ο ίδιος φώναξε ξανά στον άγνωστο για να βεβαιωθεί ότι κατάλαβε τη διαδρομή.

«Μου απάντησε “εντάξει, ευχαριστώ” και συνέχισε».

Η εικόνα όμως δεν έφυγε από το μυαλό του. «Ψυλλιάστηκα», όπως είπε, και επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα. Ωστόσο, μίλησε επιφυλακτικά, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την ταυτότητα του άνδρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση που έλαβε ήταν πως οι έρευνες επικεντρώνονται στον Αποκόρωνα.

Η μαρτυρία οδηγού ΚΤΕΛ

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο μάρτυρας συνάντησε έναν συγχωριανό του, οδηγό ΚΤΕΛ που εκτελεί σχολικά δρομολόγια, και του ανέφερε το περιστατικό.

«Μου είπε πως κι εκείνος είδε έναν παρόμοιο άνθρωπο στον δρόμο, αλλά δεν πίστευε ότι ήταν ο γιατρός. Το βράδυ όμως με πήρε τηλέφωνο. Είχε δει τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο και προβληματίστηκε. Μπορεί να ήταν αυτός».

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου αν ο άνδρας που είδαν φορούσε κουκούλα λόγω βροχής ή προσπαθούσε να κρύψει τα χαρακτηριστικά του, ο μάρτυρας απάντησε: «Έμοιαζε σαν χαμένος. Ήταν στο πουθενά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ώρα που τον είδε ήταν περίπου 12 με 12:30 το μεσημέρι, χρόνος που – όπως αποδείχθηκε – «δένει» με τη μαρτυρία του οδηγού ΚΤΕΛ.

Η εκπομπή επικοινώνησε μαζί του, προκειμένου να διασταυρώσει την πληροφορία. Ο οδηγός του λεωφορείου επιβεβαίωσε ότι είδε άνδρα με παρόμοια χαρακτηριστικά την ίδια ημέρα.

«Μετέφερα παιδιά με σχολικό. Περνούσα από Κάντανο προς Στροβλές και τον είδα γύρω στις 16:15 το απόγευμα, σε χωριό που λέγεται Αλιγοί. Για να πάει κάποιος στο Καστέλι από εκεί, θέλει περίπου 40 λεπτά με το αυτοκίνητο. Ήταν καλοντυμένος, σε καλή κατάσταση, περπατούσε γρήγορα. Κρατούσε ένα κινητό στο χέρι και το κοιτούσε συνεχώς. Μπορεί να είχε GPS» ανέφερε.

Τι έδειξαν νεότερες έρευνες – Δεν επιβεβαιώνονται οι μαρτυρίες

Ωστόσο, οι έρευνες έδειξαν πως αυτές οι μαρτυρίες δεν επιβεβαιώνονται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ομάδα εθελοντών που συμμετέχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του γιατρού, ο άνδρας που είδαν οι δύο μάρτυρες που μίλησαν στο «Τούνελ» επικοινώνησε με τις Αρχές ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι εκείνος ο αγνοούμενος γιατρός.