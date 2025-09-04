Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο 56χρονος ψαροντουφεκάς που αναζητούσαν από την περασμένη Δευτέρα - Real.gr

Quantcast
Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο 56χρονος ψαροντουφεκάς που αναζητούσαν από την περασμένη Δευτέρα

09:24, 04/09/2025
Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης 56χρονος ψαροντουφεκάς στη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, βορειοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.

Οπως σημειώνει το patris.gr οι έρευνες για τον εντοπισμό του άτυχου άντρα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Οι έρευνες του Λιμενικού που ξεκίνησαν και σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας εντόπισαν τον αντρα νεκρό. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

 

