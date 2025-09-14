Quantcast
Κρήτη: Νεκρός ιδιοκτήτης ταβέρνας - Τον βρήκε ο υπάλληλός του - Real.gr
real player

Κρήτη: Νεκρός ιδιοκτήτης ταβέρνας – Τον βρήκε ο υπάλληλός του

09:28, 14/09/2025
Κρήτη: Νεκρός ιδιοκτήτης ταβέρνας – Τον βρήκε ο υπάλληλός του

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το βράδυ όταν ένας 64χρονος ιδιοκτήτης ταβέρνας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε βοηθητικό χώρο του καταστήματος στο Ρέθυμνο.

Το άψυχο σώμα του εντόπισε ένας υπάλληλός του ο οποίος σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η αστυνομία με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα

Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα

11:00 14/09
Μητσοτάκης: Η προσφορά της Chevron ισχυρό μήνυμα αναγνώρισης της ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας - 10 παραδείγματα για τις φορολογικές ελαφρύνσεις

Μητσοτάκης: Η προσφορά της Chevron ισχυρό μήνυμα αναγνώρισης της ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας - 10 παραδείγματα για τις φορολογικές ελαφρύνσεις

10:54 14/09
Super League: Επικίνδυνες αποστολές για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Super League: Επικίνδυνες αποστολές για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

10:45 14/09
Το τρικ για να είναι συμμετρικό το eyeliner σας – Μεταμορφώνει το βλέμμα δείχνοντάς το αψεγάδιαστο

Το τρικ για να είναι συμμετρικό το eyeliner σας – Μεταμορφώνει το βλέμμα δείχνοντάς το αψεγάδιαστο

10:45 14/09
Υδρογονάνθρακες: Νέα σελίδα στην Κρήτη - Πιθανοί πόροι 200 δισ. κυβικά μέτρα στο Ιόνιο

Υδρογονάνθρακες: Νέα σελίδα στην Κρήτη - Πιθανοί πόροι 200 δισ. κυβικά μέτρα στο Ιόνιο

10:38 14/09
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην Τιθορέα λόγω βλάβης – Ταλαιπωρία για 34 επιβάτες

Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην Τιθορέα λόγω βλάβης – Ταλαιπωρία για 34 επιβάτες

10:30 14/09
EuroBasket 2025: Για την ιστορική επιστροφή στα μετάλλια η Ελλάδα

EuroBasket 2025: Για την ιστορική επιστροφή στα μετάλλια η Ελλάδα

10:15 14/09
Στον ΟΗΕ η επιστολή – απάντηση της Αθήνας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο «αγνοεί τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών»

Στον ΟΗΕ η επιστολή – απάντηση της Αθήνας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο «αγνοεί τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών»

10:15 14/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved