Κρήτη: Ποιοι είναι οι συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων - Αντιπαράθεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τους.. «υμέτερους» με χειροπέδες - Real.gr

Σε συλλήψεις 15 ατόμων έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, που φέρονται να είχαν καταχραστεί 1,7 εκατ. ευρώ. Όπως έγινε γνωστό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο κύκλωμα εμπλέκονται αγρότες, λογιστές και μια δικηγόρος, ενώ «εγκέφαλος» του κυκλώματος φέρεται να είναι γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής.

Πιο συγκεκριμένα, αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να είναι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης, ο οποίος φέρεται να εισέπραττε εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για τον άνθρωπο που κατείχε κεντρικό ρόλο συντονιστή της ομάδας, τα μέλη της οποίας κατάφεραν να αποκομίσουν συνολικά ποσά που προσεγγίζουν τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί άλλα 14 άτομα, μεταξύ αυτών αγρότες, η δικηγόρος Ηρακλείου Χρυσάνθη Κουτάντου αλλά και ο σύζυγός της διευθυντής της ΕΑΣ (Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών) Ηρακλείου και λογιστής, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο. Επίκεντρο της δράσης όλων είναι οι Αρχάνες Ηρακλείου.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στο κύκλωμα εμπλέκονται συνολικά 42 άτομα, ενώ η έρευνα αφορά το χρονικό διάστημα από το 2019 μέχρι και το 2025.

Αντιπαράθεση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, με αφορμή τις νέες συλλήψεις στην Κρήτη που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αντάλλαξαν αλληλοκατηγορίες για συμμετοχή «γαλάζιων» και «πράσινων» στελεχών στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη κατήγγειλε πως στην αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη «συνελήφθη και ο Χιλετζάκης, που είναι στέλεχος της ΝΔ».

Απαντώντας ο Μακάριος Λαζαρίδης ανέφερε πως μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. “Είναι λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και ο είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη” είπε και σχολίασε πως οι συλλήψεις στις οποίες αναφέρθηκε και η Μιλένα Αποστολάκη δείχνουν ότι “το κράτος λειτουργεί”.

Η Μιλένα Αποστολάκη απαντώντας στον Μακάριο Λαζαρίδη κατέστησε σαφές πως για το ΠΑΣΟΚ όταν υπάρχει υπόνοια εμπλοκής στελέχους του, αμέσως διαγράφεται. «Είναι άλλο η κομματική ένταξη, δεν γνωρίζω αυτό στο οποίο αναφέρθηκε. Όπως έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, εφόσον υπάρξει παραμικρή υπόνοια ότι εμπλέκεται στέλεχος ΠΑΣΟΚ, σε χρόνο ελάχιστων λεπτών διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ» τόνισε.

Η υπενθύμιση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ ότι κι ο κ. Λαζαρίδης είχε πει στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι η ίδια δεν έχει παιδιά, πυροδότησε νέες αντιδράσεις. «Αισθάνθηκε την ανάγκη να την προστατεύσει, επειδή την επέπληξε χθες. Λυπάμαι” ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ με τη Μιλένα Αποστολάκη να απαντά σε υψηλούς τόνους “Με επέπληττε η μητέρα μου όταν ήμουν ανήλικη. Τώρα δεν με επιπλήττει κανείς και πολύ περισσότερο άνθρωποι με απρεπή συμπεριφορά»

Ο «κομβικός ρόλος» του αγροτοσυνδικαλιστή

Τέσσερα μέλη της οικογένειας του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή, στον οποίο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αποδίδει κομβικό ρόλο στην παρούσα δικογραφία, συγκαταλέγονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, στους 15 μέχρι στιγμής συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Πρόκειται για την σύζυγο, την πεθερά του, τη μητέρα και την αδερφή του.

Στους συλληφθέντες συμπεριλαμβάνονται επίσης ένας γνωστός λογιστής, που διατηρεί γραφείο στην περιοχή της Αλικαρνασσού, καθώς και η σύζυγος του, δικηγόρος στο επάγγελμα. Εκτός από τους συλληφθέντες, όπως έχει γράψει το Cretalive.gr, έχουν γίνει και αρκετές προσαγωγές, συνολικά ωστόσο τα ονόματα που εμπεριέχονται στην δικογραφία ανέρχονται σε 42.

Κάποιοι διαμένουν στις Αρχάνες, άλλοι στο Ηράκλειο, κάποιοι στην Αλικαρνασσό. Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής ήταν καιρό στο «κάδρο» της Διεύθυνσης του Οργανωμένου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλωστε το όνομα του είχε αναφερθεί σε επικοινωνίες τρίτων προσώπων στις πρώτες δικογραφίες που «έσκασαν» για το σκάνδαλο.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, συνολικά βάσει της δικογραφίας 28 άτομα φέρονται να έχουν εισπράξει ανά περίπτωση κατά το χρονικό διάστημα από το 2019 έως το 2024 οικονομική ενίσχυση άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής εμφανίζεται να υποκίνησε τα πρόσωπα αυτά, τουλάχιστον υποστηρίζεται ότι υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις.

Επιπρόσθετα, στο κάδρο της έρευνας έχουν τεθεί και 45 ακόμα φυσικά πρόσωπα που φέρονται να έλαβαν παράνομη επιδότηση, ύψους περίπου 700.000 ευρώ, για τα έτη 2019-2024 και υπέβαλαν αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης μέσω ερευνώμενου Κ.Υ.Δ

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου έχουν οδηγηθεί συλληφθέντες και προσαχθέντες, έχουν σπεύσει κάποιοι συγγενείς και συνάδελφοι των ελεγχόμενων προσώπων, αλλά και συνήγοροι υπεράσπισης. Ο δικηγόρος κ. Γιώργος Κοκοσάλης δήλωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε πρώιμο έως εμβρυακό στάδιο, εκτιμά ότι θα κληθούν αργά απόψε να δώσουν εξηγήσεις οι κατηγορούμενοι (το πιθανότερο είναι να επιφυλαχθούν) και εν συνεχεία θα μεταβούν στην Αθήνα αφού η υπόθεση υπάγεται στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.