Κρήτη: Σε συμβολικό κλείσιμο του ΒΟΑΚ στα Μεγάλα Χωράφια προχώρησαν οι αγρότες - «Θα παραμείνουμε όσο χρειαστεί» - Real.gr

Σε συμβολικό κλείσιμο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στα Μεγάλα Χωράφια για 15 λεπτά, προχώρησαν οι μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Χανίων λίγο μετά τις 17:00 της Δευτέρας (29/12). Μάλιστα όπως τονίζουν οι διαδηλωτές, θα παραμείνουν στο μπλόκο επί του ΒΟΑΚ και την Πρωτοχρονιά αλλά δε θα προχωρήσουν στο κλείσιμο του δρόμου για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, κρατώντας μεγάφωνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι φώναζαν τα αιτήματά τους, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων, την καταβολή ενισχύσεων, τη μείωση του κόστους παραγωγής κ.α.

«Η κυβέρνηση δεν έχει λύσει κανένα από τα αιτήματά μας. Τα 57 μπλόκα συσπειρωνόμαστε με άλλα σωματεία και φορείς, ώστε να λύσουν τα αιτήματά μας. Τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς θα παραμείνουμε εδώ αλλά δε θα κλείσουν οι δρόμοι», δήλωσε ο Κώστας Λιλικάκης, Πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Χανίων, ο οποίος διευκρίνισε πάντως πως οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν από το νέο έτος. «Θα παραμείνουμε στα μπλόκα όσο χρειαστεί, μέχρι να λυθούν τα προβλήματα», πρόσθεσε.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρίσκονται και μέλη της επιτροπής κατά των πλειστηριασμών.

Εξαιτίας του κλεισίματος του ΒΟΑΚ, σχηματίστηκε ουρά χιλιομέτρων από οχήματα.

«Η κυβέρνηση δεν έχει λύσει κανένα από τα 14 αιτήματα που έχουμε στείλει. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη στη Λάρισα και θα συμμετέχουμε», δήλωσε ο Μανούσος Σταυριανουδάκης, Αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Χανίων.