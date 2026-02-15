Κρήτη: Στα δικαστήρια ο 63χρονος αδελφοκτόνος - Η διένεξη πριν από την τραγωδία - Real.gr

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η Μάρθα του Δήμου Βιάννου, το πρώτο ξημέρωμα μετά την αδελφοκτονία που έγινε αργά το βράδυ του Σαββάτου και «πάγωσε» ένα ολόκληρο χωριό.

Ο φερόμενος ως δράστης που συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές και κατηγορείται για ανθρωποκτονία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακή βία, οδηγήθηκε λίγο πριν τις 12.00 το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου εκεί όπου αναμένεται να απολογηθεί για τις εγκληματικές του ενέργειες σε βάρος του αδερφού του.

” Άλλο να υπάρχει ένταση μεταξύ αδελφών και άλλο αυτό το κακό που έγινε”, είπαν κάτοικοι της Μάρθας που ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν την τραγωδία που σημειώθηκε στο χωριό τους.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μιχάλης Ανέθρεπτάκης ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο ότι “η τοπική κοινωνία πενθεί” και πώς δεν θα υπάρχουν λόγια για να περιγραφεί αυτό που έγινε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική κοινωνία, τα δύο αδέλφια είχαν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ τους, ωστόσο, όπως λένε συγχωριανοί τους, τίποτα δεν προμήνυε την αιματηρή εξέλιξη. Τα δύο αδέλφια διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα στο πατρικό τους σπίτι, ενώ φέρεται από νωρίς το Σάββατο να υπήρχε ένταση μεταξύ τους, πιθανότατα λόγω μιας καθημερινής διαφωνίας που εξελίχθηκε σε σφοδρό καβγά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 63χρονος φέρεται, υπό την επήρεια αλκοόλ, να επιτέθηκε στον 67χρονο αδελφό του με μαχαίρι, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα στην καρωτίδα και την κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με το cretalive, λίγο πριν τις 8 το βράδυ ο 64χρονος δράστης πήρε στο Αστυνομικό Τμήμα, διαμαρτυρόμενος ότι ο 67χρονος του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Δεν ζήτησε να μεταβούν στο σπίτι, δεν είπε «ελάτε», αλλά οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν από τηλεφώνου ότι υπήρχε ανησυχητική ένταση. Άκουσαν τη φωνή του θύματος στο …βάθος του τηλεφώνου να λέει στον αδερφό του: «δεν τα έχω πάρει τα κλειδιά εγώ…», με τον δράστη να εξαγριώνεται ακόμα περισσότερο και να φωνάζει.

Αξιολόγησαν το περιστατικό και έκριναν ότι πρέπει να μεταβούν άμεσα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας όταν πλέον κατέφθασαν, βρήκαν τον 64χρονο στην εξώπορτα. «Τον σκότωσα» φέρεται να τους είπε, σαν να ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα.

Ο 67χρονος κείτονταν νεκρός στο πάτωμα. Στην κοιλιά του ήταν το μαχαίρι. Προφανώς με το ίδιο μαχαίρι τον κάρφωσε και στην καρωτίδα.

Το σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία

Σύμφωνα με το cretalive, αποκαλύπτεται ωστόσο ότι πριν το φονικό, ο 63χρονος είχε ξυλοκοπήσει βάναυσα τον αδερφό του. Φέρεται να του κατάφερε αλλεπάλληλες μπουνιές στο πρόσωπο και στο σώμα, ενώ στο κεφάλι είχε ακόμα εντύπωμα από τα άρβυλα που φορούσε ο δράστης. Φαίνεται δηλαδή ότι του είχε πατήσει το κεφάλι με το πόδι. Κάποιοι μιλούν για ανηλεή ξυλοδαρμό του θύματος. Και προκαλεί τρομακτική αίσθηση το γεγονός ότι ακόμα και ώρες μετά την οικογενειακή τραγωδία, ο 64χρονος έδειχνε ατάραχος για τη δολοφονία του αδερφού του. Φέρεται μάλιστα να περιέγραφε με στόμφο τα χτυπήματα που του είχε καταφέρει. Είναι τέτοια η στάση του που κάποιοι θεωρούν ότι το έγκλημα δεν ήταν ένα κακό της στιγμής.

Η Μάρθα παραμένει “παγωμένη”, με τους κατοίκους να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν πώς μια οικογενειακή διαμάχη κατέληξε σε ένα έγκλημα που σημάδεψε ανεξίτηλα την τοπική κοινωνία.

Mε πληροφορίες από neakriti, cretalive