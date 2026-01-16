Κρήτη: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με μηνιγγίτιδα 25χρονη γιατρός - Real.gr

Quantcast
Κρήτη: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με μηνιγγίτιδα 25χρονη γιατρός
Κρήτη: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με μηνιγγίτιδα 25χρονη γιατρός

18:04, 16/01/2026
Διασωληνωμένη στην Εντατική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου με μηνιγγίτιδα, νοσηλεύεται γιατρός που κάνει ειδικότητα στο νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Η 25χρονη παρουσίασε έντονη ζαλάδα, πόνο στο κεφάλι και υψηλό πυρετό και πήγε στα Επείγοντα.

Ελλείψει διαθέσιμου κρεβατιού ΜΕΘ στον Άγιο Νικόλαο, καθώς και τα 4 κρεβάτια της Εντατικής έχουν ασθενείς, όπως είπε στο patris.gr ο πρόεδρος Εργαζομένων Γιώργος Μανουσάκης, κρίθηκε απαραίτηση η μεταφορά της στο Ηράκλειο.

Η γιατρός που κάνει την ειδικότητά της στην παθολογία και έχει καταγωγή απο τη Νεάπολη, υποβλήθηκε σε εξετάσεις που πιστοποίησαν την μηνιγγίτιδα.

«Είναι διασωληνωμένη, αλλά αιμοδυναμικά σταθερή, την παρακολουθούμε» είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης.

«Στην χθεσινή εφημερία είμαστε πολλοί γιατροί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και διαχειριστήκαμε υποδειγματικά το περιστατικό, ώστε να φύγει γρήγορα για το Ηράκλειο», επεσήμανε ο Κώστας Καραταράκης πρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών του Νομού Λασιθίου και πρόσθεσε: «Το μόνο που ελπίζουμε, είναι να πάνε όλα καλά».

 

