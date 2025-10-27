Κρήτη: Στον Εισαγγελέα οδηγείται αύριο ο 23χρονος για τη δολοφονία του ξαδέλφου στο πανηγύρι στην Κίσσαμο - Real.gr

Ο συλληφθείς βρίσκεται στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων, όπου και ανακρίνεται από τους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Αύριο, Τρίτη (28/10) αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών για να πάρει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ο 23χρονος φερόμενος ως δολοφόνος του 51χρονου στην Κρήτη, στη Γιορτή του κάστανου στο Έλος Κισσάμου.

Σε δήλωσή του ένας εκ των συνηγόρων του, είπε ότι ο πελάτης του εμφανίστηκε ενώπιον των αρχών αυτοβούλως, «από την αρχή η πρόθεσή του ήταν να δώσει εξηγήσεις για το πώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν. Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος με αυτό που έχει γίνει. Ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα γινόταν κάτι τέτοιο», σημείωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος Γιώργος Φραντζεσκάκης.

Υπενθυμίζεται ότι παραδόθηκε νωρίτερα στις Αρχές ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας 51χρονου ξαδέλφου του με τρεις σφαίρες, κατά τη διάρκεια γιορτής στο Έλος Κισσάμου. Εμφανίστηκε συνοδεία του δικηγόρου του στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις σχετικά με το τι όπλισε το χέρι του.

Σύμφωνα με πληροφοριες της ΕΡΤ Χανίων, την ώρα της γιορτής, τα δύο ξαδέλφια είχαν έντονη συνομιλία περίπου για δύο λεπτά πριν από το περιστατικό. Οι τόνοι ανέβηκαν, λογομάχησαν, ο 23 χρόνος έβγαλε το οπλο και πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής με τρεις σφαίρες στο στήθος τον 51 χρόνο, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί μίλησε στην ΕΡΤ Χανίων για την πρόθεση του πελάτη του να παραδοθεί στις αρχές.

Ο 23χρονος δράστης, συγγενής του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες είχε διαφορές με τον 51χρονο, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι πριν από λίγες ημέρες το θύμα σε ένα καυγά χτύπησε τον δράστη.

Το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε καβγάδες και ξυλοδαρμούς ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδεσποτία ζώων.