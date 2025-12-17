Quantcast
Κρήτη: Συνελήφθη πατέρας που ξυλοκόπησε την 9χρονη κόρη του - Real.gr
real player

Κρήτη: Συνελήφθη πατέρας που ξυλοκόπησε την 9χρονη κόρη του

07:45, 17/12/2025
Κρήτη: Συνελήφθη πατέρας που ξυλοκόπησε την 9χρονη κόρη του

Για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη ένας 41χρονος στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να ξυλοκόπησε βάναυσα την 9χρονη κόρη του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, η υπόθεση ήρθε στο φως τη Δευτέρα, όταν η ανήλικη παραπονέθηκε στο σχολείο της για πόνους στο σώμα της και αποκάλυψε τι είχε συμβεί την προηγούμενη.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η ανήλικη, ο πατέρας της, την χτύπησε στα χέρια και στα πόδια. Άμεσα κινήθηκαν από το σχολείο, οι προβλεπόμενες διαδικασίες, και το κορίτσι εξετάστηκε από ιατροδικαστή, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο πατέρας της συνελήφθη άμεσα για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved